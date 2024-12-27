İzmir Aliağa, Ödemiş, Seferihisar su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU suların ne zaman geleceğini açıkladı

27 Aralık 2024 09:32 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:44

Bugün sabah erken saatlerden itibaren İzmir'in Aliağa ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından Aliağa ilçesinde suların ne zaman geleceği açıklandı. Ana Boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi saat 13.00'de sona erecek.

İzmir Ödemiş, Urla, Buca su kesintisi ne zaman sona ereceği açıklandı

İzmir Ödemiş, Urla, Buca su kesintisi ne zaman sona ereceği açıklandı

İzmir'in Aliağa, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre su kesintilerinin süresi 5 saatten fazla sürecek.

Sabah erken saatlerde uyanan ve suların olmadığını gören vatandaşlar İzmir'in Aliağa, Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde suların ne zaman ilçesinde suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı.

İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı 9 mahallede sabah saat 08.00'den beri su kesintisi yaşanıyor.

Ana boru arızası nedeniyle yaşanan su kesintisinin yaklaşık olarak 5 saat sürmesi bekleniyor.

Atatürk, Yalı, Yeni, Kazım Dirik, Kurtuluş, Kültür, Yeni, siteler ve Örnekkent mahallelerinde yaşanan kesinti saat 13.00'de sona erecek.

İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ödemiş ilçesinde ise GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Artıcak, Demircili, Karadoğan, Küçükkavulcuk, Beyazıtlar mahallelerini saat 09.00'dan itibaren etkileyen su kesintisi meydana geldi.

Açıklanan bilgilere göre bölgeye sular 8 saat 30 dakika sonra yani saat 17.30'da tekrar verilecek.

İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Seferihisar ilçesinin Ulamış ve Düzce mahallelerinde GDZ Elektrik bakım çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Ayrıca ilçenin diğer mahallelerinde de su basıncında düşüklük yaşanabiliyor.

Su kesintisinin bölgede 7 saat süreceği ve saat 16.00'da biteceği açıklandı.