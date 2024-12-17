İzmir Bayındır, Ödemiş su kesintisinin ne zaman biteceği açıklandı

17 Aralık 2024 16:25 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:47

17 Aralık 2024 Salı günü İzmir'in Bayındır, Ödemiş, Çeşme ve Çiğli ilçelerinde öğle saatlerinin ardından başlayan su kesintisinin ne zaman sona ereceği gündem oldu. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre ilçelerde yaşanan arızaların saat 18.15'e kadar sona ermesi planlanıyor.

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Konut yatırımı yapmak isteyenler dikkat! En kârlı il ve ilçeler açıklandı: Bu bölgelerden ev alan yaşadı!

Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde branşman, ana boru ve elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Öğle saatlerinin ardından başlayan arızaların ne zaman giderileceği ise İZSU tarafından açıklandı.

Vatandaşlar tarafından Bayındır, Ödemiş, Çeşme ve Çiğli ilçelerinde su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

İZMİR BAYINDIR, ÖDEMİŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı olan Mektep, Necati, Uza, Çırpı Cami, İbrahimçavuş, Hasköy ve Arıkbaşı mahallelerinde elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin bakım ve onarım çalışmalarından dolayı yaşanan kesintinin 18.15 sıralarında sona ereceği tahmin ediliyor.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Ödemiş'in ise bazı mahallelerini etkileyen su kesintisi ise 18.00'da sona erecek.

İZMİR ÇEŞME, ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı 16 Eylül Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle saat 14.00'dan beri su kesintisi yaşanıyor.

İZSU'nun açıkladığı bilgilere göre kesintinin 3 saat sürmesi ve 17.00'da bölgeye tekrardan su verilmesi planlanıyor.

Çiğli ilçesine bağlı Yeni Mahalle ve Ataşehir bölgelerinde yaşanan su kesintisi ise saat 17.00'da bitecek.