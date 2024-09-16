İzmir Bergama’da su kesintisi 16.45’e kadar sürecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

16 Eylül 2024 15:33 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 15:45

Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde arıza bakım çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerden itibaren geçeli olan çalışmalar devam ederken Bergama ve Bornova'da sular ne zaman gelecek bekleniyor.