İzmir Bergama’da su kesintisi 16.45’e kadar sürecek
Bugün İzmir'in birkaç ilçesinde arıza bakım çalışmalarından dolayı su kesintisi yaşanıyor. Erken saatlerden itibaren geçeli olan çalışmalar devam ederken Bergama ve Bornova'da sular ne zaman gelecek bekleniyor.
16 Eylül günü sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar Dikili, Çiğli ve Karaburun'da devam ediyor.
Vatandaşlar suların ne zaman geleceğini beklemeye başlarken İZSU, planlı çalışmaların bitiş saatini duyurdu.
İZMİR BERGAMA, BORNOVA VE ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
16 Eylül günü Bergama'da Bahçelievler ve Küçükkaya'da kesintinin nedeni ana boru arızası oldu. 15.45'e kadar su kesintisi yaşanacak.
Fatih Mahallesi'nde ise 16.45'te arıza giderilecek.
Bornova'da Yeşilova ve Rafet Paşa Mahalleleri'nde çalışmalar 17.30'da sonlanacak.
Çiğli Maltepe Mahallesi'nde ise 16.25'te sular gelecek.
DİKİLİ VE KARABURUN SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün erken saatlerde Dikili'de Çandarlı Mahallesi'nde arıza 16.30'da sona ererken Karaburun İskele Mahallesi'nde 17.00'da sonlanacak.
Menemen ilçesinin Fatih ve Yıldırım Mahalleleri'ndeki arıza çalışmaları 15.30'a kadar sürecek.
Ödemiş'in Kurucuova, Gereli, Ertuğrul, Mescitli, Ovakent, Alaşarlı, Çaylı, Kaymakçı, Uzundere, Kızılcaavlu, Emirli, Köfündere Mahalleleri'nde 16.00 civarında çalışmalar bitecek.