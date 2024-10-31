İzmir Buca, Çeşme ve Ödemiş'te su kesintisinin ne zaman biteceği duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 09:47 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:53

31 Ekim Perşembe günü İzmir'de geçerli olan su kesintisi erken saatlerde başladı. Vatandaşlar Buca ve Ödemiş'te suların ne zaman geleceğini beklerken İZSU tarafından günlük olarak kesinti saatleri ve tarihleri duyuruluyor.

Bugün İzmir'de birkaç ilçede meydana gelen su arızası sonrası ekipler çalışmalarına başladı. 31 Ekim günü 09.00 civarında başlayan arıza çalışmaları devam ederken İzmir'de yaşayan vatandaşlar su kesintisinin biteceği saati bekliyor. İZMİR BUCA VE ÇEŞME SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İZSU sitesinde yer alan bilgilere göre bugün Beydağ Erikli'de kesinti 09.30 ile 12.30 aralığında olacak. 09.40'da Bornova BİRLİK, KOŞUKAVAK bölgelerinde başlayan çalışmalar ise 11.40'a kadar devam edecek. Buca'da 08.30'da başlayan kesinti ADATEPE, ATATÜRK, BUCA KOOP, KURUÇEŞME, ZAFER, YILDIZ, YILDIZLAR, 29 EKİM, YAYLACIK bölgelerinde olurken 09.30'da sonlandı. İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK 31 EKİM? Bugün meydana gelen kesintiler arasında Çeşme Cumhuriyet yer aldı. Kesinti 15.00'te sona erecek. Çiğli İnönü'nde ise 10.10'da su arızası sonlanacak. Karşıyaka BAHRİYE ÜÇOK, BAHÇELİEVLER bölgelerinde su kesintisi 11.10'a kadar devam edecek. Kınık Aşağı'da sular 11.00'de gelirken Kiraz Yeni'de 15.00'te sona erecek. Narlıdere Narlı'da bugün 09.45'te başlayan su kesintisi 11.45'te sonlanacak. Ödemiş'te 31 Ekim günü 08.30'da başlayan arıza ise 17.30'da bitecek. İlgili Haberler İstanbul Büyükçekmece, Çatalca, Silivri'de su kesintisinin biteceği saat açıklandı Bursa Karacabey, İnegöl ve Nilüfer’de uzun süreli elektrik kesintisi! Saat kaçta biteceği belli oldu