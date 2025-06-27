İzmir Karabağlar elektrik kesintisi 27 Haziran! Buca, Bayraklı ve Çeşme'de elektrik arızası

İzmir Karabağlar elektrik kesintisinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Bugün erken saatlerde İzmir'de birçok bölgede başlayan elektrik arızası devam ederken Buca, Bayraklı, Foça, Çeşme'de elektriklerin geleceği saat GDZ elektrik resmi internet sitesinde paylaşıldı.

27 Haziran Cuma günü İzmir'in birçok ilçesinde yaşanan elektrik arızası devam ederken vatandaşlar Karabağlar'da elektriklerin geleceği saati araştırdı.

Birçok bölgede erken saatlerde başlayan kesinti için ekipler bölgede çalışmalara başladı.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Haziran Cuma günü İzmir'de birçok bölgede elektrik arızası yaşanıyor. Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken Özgür ( 3921/2. Sk. 3942. Sk. 3932. Sk. 3928. Sk. 3923. Sk. ), Yüzbaşı Şerafettin ( 3939. Sk. 3935. Sk. 3932/1. Sk. 3932. Sk. ) bölgelerinde arıza 09.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak.

İZMİR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK BUCA, BAYRAKLI, ÇEŞME?

Bugün Bayraklı Cengizhan ( 1620/39. Sk. 1620/19. Sk. 1620/20. Sk. ), Alpaslan ( 1620/52. Sk. 1620/51. Sk. 1620/31. Sk. 1620/19. Sk. 1620/28 ) bölgelerindeki kesinti 15.00'e kadar devam ederken Buca Atatürk ( 202/34. Sk. 202/12. Sk. 202/14. Sk. 202/16. Sk. 202/17. Sk. 202/19. Sk. 202/20. Sk. 202/21. Sk. 202/33. Sk. 202/35. Sk. 202/44. Sk. 202/45. Sk. 202/46. Sk. 202/48. Sk. 202/51. Sk. 63. Sk. 202/51 202/34. Sk. 202/12. Sk. 202/14. Sk. 202/16. Sk. 202/17. Sk. 202/19. Sk. 202/20. Sk. 202/21. Sk. 202/33. Sk. 202/35. Sk. 202/44. Sk. 202/45. Sk. 202/46. Sk. 202/48. Sk. 202/51. Sk. 63. Sk. 202/51 ), Adatepe'de kesinti 12.00'de sona erecek.

Buca Kırklar ( 5011 5017 5019 5022 5021 5029 5024 DEMOKRASİ 5005 5004 5006 5007 5008 5010 5016 5012 5013 5002 5001 5003 5014 5018 5028 5028/1 5002/3 5023 5011 5017 5019 5022 5021 5029 5024 DEMOKRASİ 5005 5004 5006 5007 5008 5010 5016 5012 5013 5002 5001 5003 5014 5018 5028 5028/1 5002/3 5023 5031 5033/1 5025 5025/1 5031/1 Karataş 5023 5025/2 Sk. 5002/4 Sk. 5025/4 5028 Sk. 5025/1 Sk. 5033 5023. Sk. 5025/1 5025/2. Sk. 5026. Sk. 5027 5030. Sk. Karabağlar Sk. Karatekeli Cd. İpek Kümeevleri 5020 MEVLANA 5009 ), Doğancılar ( 6002. Sk. 6003. Sk. 6003/1. Sk. 6004. Sk. 6004/1. Sk. 6005. Sk. 6006. Sk. 6007. Cd. 6007 6007/2. Sk. 6010. Sk. 6002/1 6010 6004/1 Sk. 6013 6030 6015 6001 YUNUS EMRE 5025/1 KOCAORMAN MEVKİİ kocaorman mevkii ) bölgesinde ise 12.30'da bitecek.

Çeşme Alaçatı ( 14084. Sk. 14081. Sk. 14086. Sk. ) bölgelerinde elektrikler 17.00'de gelirken Çiğli Güzeltepe ( 8156/1. Sk. 8184. Sk. 8184/2. Sk. 8156. Sk. 8428/2. Sk. 8156/2. Sk. 8156/3. Sk. 8185. Sk. 8172. Sk. 8176. Sk. 8179. Sk. 8181. Sk. 8182. Sk. 8183. Sk. 8184. sk 8413. Sk. 8423. Sk. 8423/2. Sk. 8424. Sk. 8424/1. Sk. 8424/10. Sk. 8424/16. Sk. 8424/17. Sk. 8424/20. Sk. 8424/22. Sk. 8424/27. Sk. 8424/28. Sk. 8424/3. Sk. 8424/4. Sk. 8424/5. Sk. 8424/6. Sk. 8424/8. Sk. 8425. Sk. 8426. Sk. 8427. Sk. 8428/1. Sk. ),Yakakent ( 8087/1. Sk. 8172. Sk. 8175/1. Sk. 8175/2. Sk. 8186/1. Sk. 8186. Sk. 8175/5. Sk. 8175/4. Sk. 8175/3. Sk. ), Evka - 2 ( Çocuk Parkı İçi Yolu ) bölgelerinde 10.00 ile 16.00 aralığında kesinti yaşanacak.

İZMİR GAZİEMİR, GÜZELBAHÇE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gaziemir Menderes ( 1169. Sk. 1099. Sk. 1163/1. Sk. 1164. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. ), Fatih ( 1099. Sk. 1130. Sk. 1135. Sk. 1138. Sk. 1139. Sk. 1229. Sk. Muhtar Hüseyin Aydın Sk. ), Hürriyet ( 1099. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. ) bölgelerinde kesinti 16.00'ya kadar devam edecek.

Güzelbahçe Yalı ( 278. Sk. 282. Sk. 284. Sk. 151. Sk. 272. Sk. Mithatpaşa Cd. 189. Sk. ) bölgesinde 13.00'te sona erecek olan arıza Yalı ( 139. Sk. 143. Sk. 131. Sk. 125. Sk. 133. Sk. 145. Sk. 147. Sk. 248. Sk. 252. Sk. 254. Sk. 256. Sk. 258. Sk. 260. Sk. 262. Sk. 264. Sk. 268. Sk. 270. Sk. Mithatpaşa Cd. 135. Sk. 137. Sk. ) bölgelesinde 16.00'ya kadar devam edecek.

Yelki ( 2196. Sk. 2153. Sk. 2143. Sk. 2137. Sk. 2423. Sk. 2435. Sk. 2478. Sk. 2540. Sk. 2544. Sk. 2559. Sk. 2561. Sk. 2567. Sk. 2730. Sk. 2732. Sk. 2468 sk. 2464 2713 2395 Namık Elal Cd. Adnan Menderes Cd. 2415. Sk. 2411. Sk. 2407. Sk. 2380. Sk. 2204. Sk. ), Mustafa Kemal Paşa ( 2131/1 2436 Mithat Ünal Mareşal Fevzi Çakmak 2730. Sk. 2349. Sk. 2206. Sk. 2170. Sk. 2168. Sk. 2162. Sk. 2160. Sk. 2158. Sk. 2156. Sk. 2148. Sk. 2146. Sk. 2101. Sk. 2103. Sk. 2145. Sk. 2144. Sk. 2142. Sk. 2140. Sk. 2137. Sk. 2133. Sk. 2106. Sk. 2108. Sk. 2110. Sk. 2112. Sk. 2115. Sk. 2117. Sk. 2121. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2131. Sk. 2129/1. Sk. ), Çamlı ( ÇAM Zeytin YENİ Yasemin Sk. Yasemin Yaren Ulus SAĞLIK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KAPTAN ŞAHİN KARAKAYA Şahin Sk. İzmir-Seferihisar Yolu Çicek Sk. Çamlıca Cd. Çamlıca Sevgi Sk. Saray Sk. Saray Okyanus Kültür Sk. Güzel Barış Acar ), Küçükkaya ( UMUT SEVGİ Mersinli Küçükkaya Eşme Eski Küçükkaya Sk. Eski Küçükkaya Anadolu Vatan Çamlı DAMLACA küçükkaya sk. ) bölgesinde elektrikler 14.00'te gelecek.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27 HAZİRAN

Narlıdere Ilıca ( Prof. Dr. Türkan Saylan Körfez Sk. Erdal İnönü Cd. Prof. Dr. Türkan Saylan Sk. Erdal Ayrancı Adalar Sk. Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk. Çamlıca Sk. Zeytin Sk. Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. Lale Sk. ) bölgesinde kesinti 12.00'ye kadar devam ederken Atatürk ( Çalı Küme Sk. Dilber Sk. Ebru Ebru Sk. Umutcan Sk. Çalı Küme Şinasi Ceylan Sk. Ceylan Anadolu Sk. Anadolu DİLBER Yaşar Kemal ), 2. İnönü ( Turan Dursun Seher Güldaş Sk. MUHLİS AKARSU Turan Dursun Sk. ) bölgesinde 15.00'e kadar sürecek.

Selçuk'ta Şirince ( ELEMENİÇİ 221. KAYSERKAYA MEVKİİ KAYSERKAYA MEVKİİ KARAOTLUK BEYLİK İÇİ KARINCALI YOKUŞ 208.SOK KARINCALI YOKUŞ KARAOTLUK 212 SOK. DEĞİRMEN BOĞAZI MEVKİİ 219 değirmen boğazı değirmen boğazı 206 208 Şehit Er Yüksel Özülkü Cd. DEĞİRMENBOĞAZI KAYSERKAYA 220 201 BEYLİK YOLU 209 210 202 16. Sk. 205 206. Sk. 212. Sk. 217. Sk. ÇARŞI Şirince Köyü 214 KARINCALI YOKUŞU MEVKİİ KAYSERKAYA karaotluk 219 KARAOTLUK KARAOTLUK ), 14 Mayıs ve Zafer ( Şehit Er Yüksel Özülkü Cd. ) bölgelerinde arıza 12.00'de bitecek.