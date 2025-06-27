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 | Bengü Sarıkuş

Tesla'ya meydan okuyor! Çin devi yeni elektrikli otomobilini tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Tesla Model Y’ye rakip olarak geliştirdiği ikinci elektrikli aracı YU7 SUV’u Çin’de satışa sundu. Satışa dün gece 22.00’de başlanan araç, üç dakika içinde 200 bin ön sipariş aldı.

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Tesla'ya meydan okuyor! Çin devi yeni elektrikli otomobilini tanıttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 10:07

Çinli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, geçen yıl ilk kez girdiği elektrikli otomobil pazarında yeni bir modeli piyasaya sürdü. Şirket, "YU7" adını verdiği elektrikli SUV modelini dün Pekin'de düzenlenen etkinlikte tanıttı.

Tesla'ya meydan okuyor! Çin devi yeni elektrikli otomobilini tanıttı

İçerdiği özelliklere göre 3 versiyon olarak toplam 9 renk seçeneğiyle piyasaya sürülen aracın başlangıç fiyatı, 253 bin 500 yuan (yaklaşık 35 bin 400 dolar) olarak belirlendi. Yeni modelin 835 kilometre batarya menziline sahip olduğu belirtildi.

Tesla'ya meydan okuyor! Çin devi yeni elektrikli otomobilini tanıttı

ŞİRKETİN İKİNCİ ELEKTRİKLİ MODELİ

"YU7" adı verilen elektrikli SUV, şirketin geçen yıl piyasaya sürdüğü elektrikli spor otomobil modelinin ardından geliştirdiği ikinci elektrikli araç oldu. Xiaomi, "SU7" adını verdiği ilk elektrikli spor otomobil modelini Mart 2024'te piyasaya sürmüştü. Çin'de "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışlarındaki artış ivmesi sürüyor.

Tesla'ya meydan okuyor! Çin devi yeni elektrikli otomobilini tanıttı

Çin Otomobil İmalatçıları Birliğinin (CAAM) verilerine göre, NEV satışları, yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 5,61 milyona ulaştı. NEV satışları 2023'te yıllık yüzde 37,9 artışla 9,4 milyona, 2024'te ise yüzde 35,5 artışla 12,8 milyona çıkmıştı.

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