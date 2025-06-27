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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı

Hükümet, 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışma başlattı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte maaş artış oranı netleşecek. Yüzde 30’a varan zam senaryoları konuşuluyor.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 09:48

Hükümet, 14.469 TL olan en düşük emekli maaşını artırmak için çalışma başlattı. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisine göre maaşın 16.900 TL’ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30’a kadar zam senaryoları masada. Bağ-Kur'lularda ise prim gün sayısının 9 binden 7.200’e düşürülmesi planlanıyor. Düzenleme ile 5 yıl erken emeklilik mümkün olabilecek. 600 bin kamu işçisi için ikinci zam teklifi bugün açıklanacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Partili milletvekilleri ile yapılan toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 bin 469 lira olan en düşük emekli maaşının artırılması için çalışma başlattıklarını açıkladı. En düşük emekli maaşı için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon oranıyla oluşacak 6 aylık enflasyon ortalaması baz alınacak. Son açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda 5 aylık kümülatif artış yüzde 15.09 seviyesinde.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı

3 TEMMUZ'DA KESİN RAKAM BELİRLENECEK

Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1.5 civarında gerçekleşmesi halinde 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının 16 bin 900 TL'ye ulaşabileceği değerlendiriliyor. Ancak enflasyondan bağımsız olarak yapılabilecek artış senaryoları da konuşuluyor. Bu senaryolara göre; yüzde 20 zam yapılırsa maaş 17.363 TL olacak, yüzde 25 zam durumunda maaş 18.086 TL'ye çıkacak, yüzde 30 zam uygulanırsa en düşük maaş 18.810 TL seviyesine ulaşacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin zam oranları 3 Temmuz Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMININ BÜTÇEYE YÜKÜ 60 MİLYAR LİRA

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da 4 milyona yakın emeklinin en düşük maaşı aldığını, bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi. Bu artışın bütçeye getireceği yükün ise 60 milyar TL'yi bulacağı hesaplanıyor. İlk beş aylık enflasyon ortalama 15.09'a ulaştı. Haziran ayında açıklanacak enflasyonun 1.8'i bulması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın zam oranlarına ilişkin olası enflasyon artış rakamları doğrultusunda alternatifli etki analizi hazırladıkları öğrenildi. En düşük emekli maaşına ilişkin gerekli yasal düzenlemenin TBMM'de torba tekliflerden birine eklenerek 11 Temmuz'a kadar yasalaştırılabileceği belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı

BAĞ-KUR PRİM SAYISINA DÜZENLEME

Hükümet Bağ-Kur'luların emeklilikleri için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi yönünde de çalışmalara başladı. Bakan Işıkhan, milletvekilleriyle yapılan toplantıda, bu konuda bir çalışma yaptıklarını belirtip "Ancak ne zaman çıkartılacağı ile ilgile henüz takvimlendirme yapılmadı" mesajı verdi.

Prim indirimiyle ilgili tasarının yakın zamanda TBMM'ye sunulması planlanıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde hem prim ödeme yükü hafifleyecek hem de emeklilik için gereken gün sayısı bazı kesimler için düşürülebilecek. Bu değişiklik, özellikle küçük esnaf ve çiftçiler için yaklaşık 5 yıl erken emeklilik imkânı sağlayacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masadaki yeni rakam ortaya çıktı

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN İKİNCİ TEKLİF BUGÜN SUNULACAK

Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçi için yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ikinci teklifin ise bugün verilmesi bekleniyor. Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası'nın (TÜHİS) 2025 yılı için ilk altı ayda yüzde 20, ikinci altı ayda ise yüzde 10 bandında zam teklifi yapabileceği öne sürülüyor. TÜHİS'in teklifi 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 olmuştu. 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 zam teklifi sunmuştu. Bu teklif işçi kanadında tatmin edici bulunmamıştı.

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