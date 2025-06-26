En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Muhammet Bayram rakam verdi

Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olması gerektiğini söyledi. Enflasyonda yıllık düşüş olsa da konut fiyatlarının artışıyla kira oranı yüzde 45’e ulaştı. Emekliye seyyanen zam ihtimali var, ancak memura beklemiyor. Kiralarda yüzde 25 sınırın kaldırılmasını da eleştirdi.

Ekonomist Muhammet Bayram, TGRT Haber'e maaş zamları ve enflasyon beklentilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haziran ayı enflasyon beklentilerinde bir miktar artış yaşandığını belirten Bayram, yıllık enflasyonda ise bir gerileme olduğunu ifade etti. Hane halkının enflasyon beklentisinin yüzde 24 seviyesinde olduğunu vurgulayan Bayram, harcama kalemlerinin başında konut fiyatlarının geldiğini söyledi. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 29 olduğunu tahmin ettiklerini belirtti. Kira artış oranının ise yüzde 45 seviyelerinde seyrettiğini dile getirdi.

Emeklilerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bayram, daha önce seyyanen zam yapıldığını hatırlatarak, "Özellikle bayramlarda mutlaka en düşük emekli maaşı konusu gündeme gelir. Refah seviyesine getirilmesi gerekiyor. En düşük emekli maaşının en az 20 bin TL olması gerektiğini savunuyorum" dedi.

HANE HALKI ALGISI YÖNETİLMEZSE ENFLASYON DÜŞMEZ

Bayram, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon tahminlerinde düşüş yaşandığını belirterek, "Hane halkı algısını yönetemezseniz enflasyon düşmez. Çünkü insanlar erken zamanda ihtiyaçlarını gideriyor, bu da enflasyonu yükseltiyor" diye konuştu. Reel enflasyon beklentisinin yüzde 24 seviyelerine gerilediğini aktaran Bayram, Merkez Bankası beklentisiyle hane halkı beklentisinin örtüştüğünü söyledi.

Şu an enflasyonu yukarı çeken kalemlerin başında konut fiyatlarının geldiğine dikkat çeken Bayram, deprem bölgesinde saatte 3 ev üretildiğini ve bu yılın sonunda bölgedeki inşaatların tamamlanmasının ardından devletin sahip olduğu arsalarda kiralanmak üzere konut inşa edeceğini belirtti. Bu adımın güncel kira fiyatlarını aşağı çekeceğini belirten Bayram, "2028 yılı itibarıyla konut fiyatları ancak düşer" ifadelerini kullandı. Ayrıca konut kiralarında yüzde 25 sınırının kaldırılmasını bir hata olarak değerlendiren Bayram, bu uygulamanın yeniden sınırlandırılması gerektiğini söyledi.

MEMURA SEYYANEN ZAM BEKLEMİYORUM

Bayram, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının da gündemde olduğunu ifade etti. Kamu işçisinin zam oranının yarın netleşeceğini belirterek, "Orta noktada bir uzlaşma sağlanacaktır" dedi.

En düşük memur maaşının özel sektöre göre nispeten yüksek olduğunu vurgulayan Bayram, "Asgari ücret 22 bin TL civarındayken en düşük memur maaşı 53 bin TL seviyesinde olacak. O nedenle memura yeniden seyyanen zam geleceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu. Buna karşın, memur emeklisine ve SSK-Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılmasının söz konusu olabileceğini kaydetti.