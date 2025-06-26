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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Zam teklifi yarın belli oluyor

Kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oluyor. Hükümet kamu çalışanları için ikinci zam teklifini yarın verecek.

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600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Zam teklifi yarın belli oluyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 15:21

Kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), ikinci zam teklifini yarın saat 14.00'te işçi tarafına sunacak. TÜHİS, ikinci teklifini sunmak üzere TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini yarın 14.00'te davet etti.

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Zam teklifi yarın belli oluyor

TÜHİS, 13 Haziran'da ilk teklif olarak, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı için yüzde 5 teklif etmişti.

600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Zam teklifi yarın belli oluyor

Teklifi düşük bularak kabul etmeyen işçi kesimi, tepkisini bazı eylemler yaparak göstermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da önceki gün yaptığı açıklamada, ikinci teklifin bu hafta verileceğini belirterek, sürecin önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyeceğini söylemişti.

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#zam
#ekonomi
#anlaşma
#kamu işçileri
#Pazarlık
#Ekonomi
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