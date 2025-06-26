Piyasalar Temmuz'da sürpriz yaşayabilir! Sefer Şener'den kredi ve faiz uyarısı

Prof. Dr. Sefer Şener, FED’in yüksek faizde ısrar ettiğini, Türkiye’de de benzer durumların yaşandığını söyledi. Temmuz’da enflasyonun yüzde 1,5 gelmesini bekleyen Şener, politika faizinin 400-500 baz puan indirilebileceğini belirtti. Şener, banka faizleri konusunda da tüketiciyi uyardı.

Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener, TGRT Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, küresel enflasyonla mücadele ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şener, ABD Merkez Bankası’nın (FED) enflasyona karşı aldığı önlemlere dikkat çekerek, “FED'in enflasyon beklentisi yüzde 2,50 seviyesinde. Ancak Trump, enflasyon bu seviyelerdeyken faizlerin hâlâ 4,50'lerde olmasını eleştiriyor. Benzer tartışmalar Türkiye’de de yaşanıyor,” dedi.

MERKEZ BANKASI KARARLARININ ETKİSİ GECİKMELİ OLUR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasaya etkilerinin zamanla görüldüğünü belirten Şener, “Alınan kararlar gecikmeli olarak piyasaya yansır. Bundan sonra alınacak kararlar, piyasanın yönünü belirleyecek,” ifadelerini kullandı.

AB VE ÇİN’DEN MİSİLLEME GELİR, TARİFELER GÜNDEMDE KALIR

Küresel ticari gerilimlere de değinen Şener, “Avrupa Birliği de misilleme yapacak. Çin'in de çeşitli aksiyonlar alması bekleniyor. Savaş nedeniyle bir süre rafa kaldırılan söylemler, şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Haziran ayından itibaren yeni tarifeler uygulanıyor,” dedi. Bu süreçte ticaret savaşlarının yeniden gündeme geleceğini söyleyen Şener, “Önümüzdeki dönemde ticari tarifeler çok konuşulacak,” diye konuştu. Türkiye’deki faiz oranlarına dikkat çeken Şener, “Piyasamızın dünyayı dikkatle izlemesi gerekiyor. Firmaların bu kadar yüksek faize dayanma gücü yok,” uyarısında bulundu.

ENFLASYON TAHMİNİ AYLIK BAZDA YÜZDE 1,5

Haftaya açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin öngörülerde bulunan Şener, “Aylık bazda enflasyonun yüzde 1,5 gelmesi bekleniyor. Bu da yıllık enflasyonun 35,75 seviyelerinde kalacağını gösteriyor. Piyasada yüzde 2,20'lik bir beklenti olsa da, büyük olasılıkla 1,5 seviyesinde kalacak. Bu durumda yıllık enflasyon 35’li seviyelerde sabitlenir,” değerlendirmesini yaptı.

POLİTİKA FAİZİ 400-500 BAZ PUAN İNDİRİLEBİLİR

Politika faiziyle ilgili öngörülerini paylaşan Şener, “Geçtiğimiz ay politika faizi 46 seviyesine çıkarılmıştı. Ancak Merkez Bankası'nın gecelik fonlamalarında faiz indirimi sinyalleri vardı. Savaş ortamı nedeniyle kararlar ertelendi. Temmuz ayında politika faizi yüksek ihtimalle 43 seviyelerine çekilebilir. 400-500 baz puanlık indirim yapılması muhtemel,” dedi.

FAİZ YÜKSEK AMA BANKALAR KÂR EDİYOR

Bankaların kredi faizlerini de değerlendiren Şener, “İhtiyaç kredileri ve banka faizleri çok yüksek. Merkez Bankası'nın bazı kısıtlamaları var, bu durum bankaların elini daraltıyor. Ancak dünyada hiçbir ülkede bu kadar yüksek kârlılık yok. Bankalar, mevcut piyasa koşullarında dahi yüksek kazanç sağlıyor,” ifadelerini kullandı. Tüketicilerden çeşitli adlar altında ücretler alındığını da belirten Şener, “Faizler yüksek olsa da, bankaların azımsanmayacak kârlılığı devam ediyor,” dedi.

FAİZ İNDİRİLSE BİLE KREDİ DÜŞMEZSE VATANDAŞA YANSIMAZ

Kredi faizlerinin vatandaşa yansıması için bankaların oranlarını düşürmesi gerektiğini vurgulayan Şener, “Merkez Bankası politika faizini 40’a çekse bile, ihtiyaç kredileri 60'ta kalırsa bu düşüş vatandaşa yansımaz,” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN POLİTİKALARI EURO’YU GÜÇLENDİRİYOR

Son olarak döviz piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şener, “Trump’ın tarife adımları ABD’de enflasyonu destekledi. Fiyatlamalar ABD ekonomisine göre yapılıyor ama dolar endeksi değer kaybediyor. Trump seçildiğinde dolar yüzde 10 değer kazanmıştı. Ancak FED baskısı ve ticari tarifeler, doları zayıflattı. Eğer Trump’ın bu politikaları devam ederse Euro daha da güçlenecek,” dedi.

EURO’NUN GÜÇLENMESİ İHRACATIMIZ AÇISINDAN AVANTAJ

Euro'nun güçlenmesinin Türkiye için olumlu olduğunu vurgulayan Şener, “Türkiye ihracatının büyük bölümü Euro ile yapılıyor. Bu gelişme ihracatçılar açısından avantaj oluşturacaktır,” açıklamasında bulundu.