Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan'dan çarpıcı açıklama!

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, temmuzda en düşük emekli maaşına zam yapılacağını ve emekli aylığına zammın 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon rakamına göre belirleneceğini açıkladı. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte Ankara'dan tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artış yapılacağının sinyalini verdi. AK Parti milletvekilleriyle yaptığı toplantıda konuşan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’nın ortak bir çalışma yürüttüğünü, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte zammın netleşeceğini belirtti.

GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi.

AK Parti milletvekilleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayında en düşük emekli aylığında artışa gidileceğinin mesajını verdi. Edinilen bilgilere göre, Bakan Işıkhan’la yapılan toplantıya katılan tüm milletvekillerinin tek gündemi neredeyse emeklilerin durumu oldu. Milletvekilleri, Işıkhan’a emeklilerin zor durumda olduğunu, maaş artışı konusunda mutlaka bir düzenleme yapılması gerektiğini, sahada en fazla emeklilerin serzenişleri ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Bakan Işıkhan da, bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığını belirterek, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranından sonra en düşük emekli aylığında yapılacak artışın belli olacağını söyledi. Milletvekilleri ise sadece enflasyon oranında yapılacak zammın yeterli olmayacağına dikkat çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin durumunu takip ediyoruz. Evet, 4 milyona yakın emeklimizin en düşük maaşı aldığının farkındayız, bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu konuyla ilgili çalışmalar kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Bu arada, asgari ücrete ara zamla ilgili tartışmaların da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Işıkhan’ın açıklamalarından ‘Asgari ücrete ara zam yapılması ihtimalinin, yapılmama ihtimalinden daha düşük olduğu’ izlenimini edindiler.

Öte yandan, Bağ-Kur’luların emeklilikleri için gerekli olan 9 bin prim gün sayısının 7.200’e düşürülmesi konusunda verilen sözlerin hatırlatılması üzerine de Bakan Işıkhan, bu konuda da çalışma yapıldığını, ancak henüz bir takvimlendirmenin olmadığını kaydetti. Bu konunun çok yönlü ele alınması gerektiğini, sadece kendilerinin karar veremeyeceğini belirten Işıkhan, sosyal güvenlikte en önemli kriter olan aktif/pasif oranlarına dikkat çekti. Türkiye’de şu anda bir emekliye karşılık 1,6 çalışan bulunuyor. Uluslararası standartlara göre ise sosyal güvenlik sisteminde 3,5- 4 çalışana karşı 1 emekli olması gerekiyor. Özellikle, son iki yıldır EYT’nin etkisiyle Türkiye’de aktif pasif dengesi daha da bozulmuştu.