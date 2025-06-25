Altın almayı unutun! İslam Memiş, en çok kazandıracak yeni formülü açıkladı

Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber’e özel değerlendirmelerde bulunarak piyasaların mevcut durumuna ve geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı.

Memiş, 2030’a kadar dolar ve euroya ısrarla kağıt yatırım yapmak isteyenlere Çin yuanı ve Rus rublesini önerdi. "Bu iki para birimi gelecekte avantaj sağlayacak. Altın ve gümüş yerine ise platin ve paladyumu tavsiye ediyorum. Ayrıca tarım emtiaları borsaya kıyasla daha fazla kazandırıyor. Yeni dünya düzeninde alternatif oluşturmak şart," dedi.

Merkez bankalarının, güvenli liman olarak altın rezervlerini artırdığını vurgulayan Memiş, buna karşın doların küresel gücünün zayıfladığını, ancak rezerv para olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti. “Dünyada dolar kullanımı azalıyor. Bizler kağıt para kullanan son nesiliz. Yakın gelecekte dijital paralara geçiş kaçınılmaz olacak. Her ülkenin kendi dijital parası olacak,” ifadelerini kullandı.

ÇİN VE RUSYA YÜKSELİYOR

Çin’in ekonomik gücüne dikkat çeken Memiş, “Bugün sokaktaki araçların ve ürünlerin çoğu Çin malı. Bu da Çin’in yükselişinin süreceğini gösteriyor. ABD ise Çin’in rakibi konumunda” dedi. 2026 yılı itibarıyla Rusya’nın tarım sektörünün öne çıkacağını öngören Memiş, “Rusya dışarıdan gıda almayacak hale gelecek. Bu durum Rus rublesi ve Çin yuanının değer kazanmasına neden oluyor,” dedi.

ALTINDA GERİLEME, PİYASALARDA TATİL MODU

Altın ve petrol fiyatlarının savaş riski olan her bölgede yükseldiğini belirten Memiş, yatırımcılara panik yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. “Gram altın son iki haftada 186 lira, ons altın ise 155 dolar geriledi. Serbest piyasada gram altın şu anda 4.283 TL seviyesinde. Bu rakam kısa süre önce 4.450 TL’ye kadar çıkmıştı. Puslu hava dağıldıkça piyasalar eylül ayına kadar tatil moduna girecek,” dedi.

YARIM VE ÇEYREK GRAM ÜRETİMİ YASAKLANDI

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte küçük gramajlı altınlara olan talebe dikkat çeken Memiş, yarım ve çeyrek gram altın üretiminin yasaklandığını hatırlattı. “Üretim yasakları kalkarsa hem tasarruf yapılır hem de kültürel gelenekler yaşatılır. Aksi halde bu gelenekler toprak altına gömülmüş olur,” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN, GÜMÜŞ VE KRİPTO PARALAR ÖNE ÇIKACAK

Memiş, 1 Ocak’tan bu yana gram altın için 4.500 TL, ons altın için ise 3.500 dolar hedefi bulunduğunu söyledi. Eylül ayında siyasi hareketliliğin piyasaları etkileyeceğini belirten Memiş, gram altının kademeli olarak 4.650 – 4.750 TL seviyelerine çıkabileceğini ifade etti. 2025’in ikinci yarısında ise gümüşün yükseleceğini ve daha fazla konuşulacağını belirten Memiş, euro, kripto paralar ve borsanın da yılın ikinci yarısında değer kazanmasını beklediğini sözlerine ekledi.