Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

Ev almak isteyen tüketiciler en uygun konut kredisini araştırırken bankalar da kredi faiz oranları için güncelleme yaptılar. 10 yıl vadeyle 2 milyon liralık konut kredisi almak isteyen tüketici ne kadar geri ödeme yapacak? Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor? İşte tüm detaylar...