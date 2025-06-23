Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

Ev almak isteyen tüketiciler en uygun konut kredisini araştırırken bankalar da kredi faiz oranları için güncelleme yaptılar. 10 yıl vadeyle 2 milyon liralık konut kredisi almak isteyen tüketici ne kadar geri ödeme yapacak? Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor? İşte tüm detaylar...
Konut piyasasında yaşanan dalgalı seyir nedeniyle bankalar faiz oranlarını güncelleme yoluna gittiler. 2 milyon liralık konut kredisini 10 yıl vadeyle çeken tüketici ne kadar faiz ve masraf ödeyecek? 23 Haziran 2025 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını banka banka listeledik. İşte detaylar...
Aylık taksit: 61,595 TL
Faiz oranı: yüzde 2,99
Toplam ödeme: 7,413,058 TL
Aylık taksit: 65,308 TL
Faiz oranı: yüzde 3,19
Toplam ödeme: 7,858,542 TL
Aylık taksit: 66,056 TL
Faiz oranı: yüzde 3,23
Toplam ödeme: 7,948,296 TL
Aylık taksit: 73,811 TL
Faiz oranı: yüzde 3,64
Toplam ödeme: 8,878,963 TL
Aylık taksit: 62,704 TL
Faiz oranı: yüzde 3,05
Toplam ödeme: 7,553,086
Aylık taksit: 63,631 TL
Faiz oranı: yüzde 3,10
Toplam ödeme: 7,672,500 TL
Aylık taksit: 64,003 TL
Faiz oranı: yüzde 3,12
Toplam ödeme: 7,716,864 TL
Aylık taksit: 70,956 TL
Faiz oranı: yüzde 3,49
Toplam ödeme: 8,538,043