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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

Ev almak isteyen tüketiciler en uygun konut kredisini araştırırken bankalar da kredi faiz oranları için güncelleme yaptılar. 10 yıl vadeyle 2 milyon liralık konut kredisi almak isteyen tüketici ne kadar geri ödeme yapacak? Hangi banka ne kadar konut kredisi veriyor? İşte tüm detaylar...

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Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 10:55
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 11:00

Konut piyasasında yaşanan dalgalı seyir nedeniyle bankalar faiz oranlarını güncelleme yoluna gittiler. 2 milyon liralık konut kredisini 10 yıl vadeyle çeken tüketici ne kadar faiz ve masraf ödeyecek? 23 Haziran 2025 itibarıyla bankaların güncel konut kredisi faiz oranlarını banka banka listeledik. İşte detaylar...

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?


TEB

Aylık taksit: 61,595 TL
Faiz oranı: yüzde 2,99
Toplam ödeme: 7,413,058 TL

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

ZİRAAT BANKASI

Aylık taksit: 65,308 TL
Faiz oranı: yüzde 3,19
Toplam ödeme: 7,858,542 TL

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

HALKBANK

Aylık taksit: 66,056 TL
Faiz oranı: yüzde 3,23
Toplam ödeme: 7,948,296 TL

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

ING

Aylık taksit: 73,811 TL
Faiz oranı: yüzde 3,64
Toplam ödeme: 8,878,963 TL

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

YAPI KREDİ

Aylık taksit: 62,704 TL
Faiz oranı: yüzde 3,05
Toplam ödeme: 7,553,086

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Aylık taksit: 63,631 TL
Faiz oranı: yüzde 3,10
Toplam ödeme: 7,672,500 TL

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

GARANTİ

Aylık taksit: 64,003 TL
Faiz oranı: yüzde 3,12
Toplam ödeme: 7,716,864 TL

Ev alacaklar dikkat: Kredi faizleri değişti! 2 milyon kredi çekersem ne kadar öderim?

TÜRKİYE FİNANS

Aylık taksit: 70,956 TL
Faiz oranı: yüzde 3,49
Toplam ödeme: 8,538,043

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