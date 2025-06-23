Bunu yapan işverene dava yolu gözüktü! Özgür Erdursun'dan çalışanlara kritik uyarı

Yargıtay’ın 2023 kararına göre, işe giriş bildirgesi SGK’nın çalışmayı bildiği anlamına geliyor ve 5 yıllık dava süresi başlıyor. İşe giriş bildirgesi verildi ama prim yatırılmadıysa işverene dava yolu gözüküyor. Özgür Erdursun işe giriş davaları ve zaman aşımları hakkında tüm detayları anlattı.

Bazı işverenlerin, işe giriş bildirgesi ver­miş olmalarına rağmen çalışanlarını SGK’ya hiç prim bildirimi yapmadan çalıştırdığı konusuna değinen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bu durumda işçinin “hizmet tespiti davası” açabileceğine dikkat çekti.

2023 yılında Yargıtay Hukuk Genel Ku­rulu, önceki kararlarına kıyasla farklı bir yakla­şım sergilediğinden bahseden Erdursun, bu bildirgenin SGK’nın çalışmadan haberdar olduğu anlamına geldiğine hükmettiğini ifade etti.

Yargıtay'ın bu kararı sonrası yerel mahkemelerin 5 yıllık hak düşürücü süreyi dikkate alarak bazı davaları reddetmeye başladığının altını çizen Erdursun, 2023 öncesinde açılan davalarda genellikle zaman aşımı uygulanmazken, 2023 sonrası açılan davalarda zaman aşımı uygulanmaya başlandığını belirtti.

506 sayılı Kanun’a göre, sigortasız çalışılan süreler için hizmet tespiti davası, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren 5 yıl içinde açılmalı. Erdursun, bu hususta hak kaybına uğramamak için davanın açıldığı tarihin çok önemli olduğunu hatırlattı. Erdursun, çalışanların hak kaybı yaşa­mamaları için, bu süreci uzman bir hukukçu ile dikkatle yürütmelerinin önemine vurgu yaptı.