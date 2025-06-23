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 | Bengü Sarıkuş

Eşiniz sizden büyükse düşük maaş alabilirsiniz! İsa Karakaş dul maaşının detaylarını anlattı

Dul maaşlarının düşük bağlanmasının nedeni, memurun Emekli Sandığı mı yoksa SGK’ya mı tabi olduğuna göre değişiyor. Evlilik süresi ve yaş farkı aylık maaş oranını etkileyebiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, dul maaşı hakkında tüm soruları cevapladı.

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Eşiniz sizden büyükse düşük maaş alabilirsiniz! İsa Karakaş dul maaşının detaylarını anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 09:20

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, dul maaşı düşük bağlanan pek çok memur eşinin maaşlarının farklılık gösterme sebeplerini açıkladı. Karakaş aynı zamanda yurt dışında görev yapan kişilerin prim hakkını SGK'ya taşıma kriterlerini de aktardı. İşte detaylar...

Eşiniz sizden büyükse düşük maaş alabilirsiniz! İsa Karakaş dul maaşının detaylarını anlattı


Memurların bazılarının 5510 sayılı Kanuna (SGK), kimisinin ise Emekli Sandığı Kanunu’na bağlı olması sebebiyle dul maaşı bağlama koşullarının farklılık gösterdiğini belirten Karakaş, özellikle 2008 Ekim öncesi göreve başlayan memurlar için Emekli Sandığı hükümlerinin geçerli olduğunu belirtti. Karakaş, kanuna göre dul eşin hem kendi görev veya emekli aylığını hem de dul aylığını birlikte alabilmekte olduğunu ancak, bağlanan dul aylığının oranının yüzde 50’yi geçememesi gerektiğini belirtti.

Eşiniz sizden büyükse düşük maaş alabilirsiniz! İsa Karakaş dul maaşının detaylarını anlattı

Emekli Sandığı mevzuatında dul eşlere ilişkin aranan hükümlerden biri de Emekli Sandığı sigortalısı (iştirakçi) karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispette maaş bağlanmasıdır. Yani eşler arası yaş farkı 30 ve üzeri ise maaş yarı oranda bağlanıyor; fakat evlilik 10 yıldan uzun süredir devam ediyorsa veya çocuk varsa maaş tam ödeniyor.

Eşiniz sizden büyükse düşük maaş alabilirsiniz! İsa Karakaş dul maaşının detaylarını anlattı

İSVİÇRE'YE ÖZEL UYGULAMA

Karakaş, İsviçre'de görev yapan ve malullük hariç İsviçre’deki yaşlılık ve ölüm sigortaları kendileri adına yatırılmış olan primlerin SGK’ya transfer edilebildiğini açıkladı.

Eşiniz sizden büyükse düşük maaş alabilirsiniz! İsa Karakaş dul maaşının detaylarını anlattı

Bu uygulamanın sadece İsviçre'ye özel olduğunu vurguladı be tersine para transferinin mümkün olmadığını belirtti. Karakaş, başvurunun SGK müdürlüklerinden bireysel olarak yapılabildiğini aktardı.

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