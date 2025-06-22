Emekli maaşı promosyonları için yeni teklifler! İşte en yüksek rakamlar!

Bankalar müşteri çekebilmek ve gelen emekli maaş müşterisini bankalarında tutabilmek adına yarışa girdi. Emekli maaşında üç yıl boyunca aynı bankada kalma taahhüdü veren emekliler için banka promosyonlarında yeni teklifler açıklandı.
Emekli maaşı promosyonlarında banka yarışı kızıştı. Bankalar müşterilerinden kalma sözü alabilmek için promosyon tutarlarını artırdı. En yüksek toplam emekli promosyonu veren banka 27 bin lira teklif ediyor. İşte en cazip banka promosyon oranları..
Dönem: 1–30 Haziran 2025
Promosyon: SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan veya burada olan emeklilere; 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon + 6.000 TL ek promosyon = toplam 21.000 TL’ye varan fırsat
Dönem: 1 Şubat – 30 Haziran 2025
Promosyon: Maaş tutarına göre 5.000 TL–12.000 TL ana promosyon + Troy Emekli Kredi Kartı harcamalarıyla ek 15.000 TL’ye varan kredi kartı kazancı — toplam 27.000 TL’ye kadar
Promosyon: Maaş tutarına bağlı olarak 8.000 TL–12.000 TL arasında nakit ödeme (3 yıl boyunca maaşı bankadan alma taahhüdü ile) .
Promosyon: Maaşı Ziraat’e taşıyan emeklilere maaş tutarına göre 5.000–12.000 TL arası promosyon ödemesi (3 yıl taahhütle)
Promosyon: Ana promosyon 15.000 TL’ye kadar + ek kampanyalarla toplamda 25.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı
Dönem: 1–30 Haziran 2025
Promosyon: 15.000 TL nakit + 2.500 TL chip-para (5 fatura talimatı için) = toplamda 17.500 TL
Dönem: 28 Mayıs – 30 Haziran 2025
Promosyon: Emekli maaşına göre 6.250–15.000 TL arası nakit promosyon (3 yıl taahhütlü)
Dönem: 30 Haziran 2025’e kadar
Promosyon: 15.000 TL’ye kadar ana promosyon + 3.000 TL fatura talimatı + yıllık 2.400 TL iade (eczane/market) = toplamda 20.400 TL’ye kadar ödül
Promosyon: Ana promosyon 12.000 TL + ek koşullu ürünler (MobilDeniz hesabı, kredi kartı, otomatik talimat vs.) ile 8.000 TL’ye varan ek ödeme = toplam 20.000 TL’ye varan promosyon
Dönem: 14 Ekim 2024 – 30 Haziran 2025
Promosyon: 15.600 TL’ye varan promosyon + iki fatura talimatı için max. 1.400 TL ek = toplam 17.000 TL + referansla 500 TL × en çok 6 kişi = +3.000 TL .
Dönem: 15 Haziran – 31 Temmuz 2025 (ancak Haziran’a denk gelen kısmı da geçerli)
Promosyon: Maaş tutarına göre ana promosyon 6.250–15.000 TL + ek faturalar, kart harcamaları ve dijital aktiflikle toplam 27.000 TL’ye kadar nakit .
Promosyon: Maaşı TEB’e taşıyan emeklilere ana 12.000 TL + ek 9.000 TL = 21.000 TL’ye varan toplam promosyon (36 ay taahhüt ile)