Emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İsa Karakaş'tan kritik açıklama

Emekli maaşı zammı için milyonlarca kişi Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamını bekliyor. Peki emekli aylığı ne kadar zam görecek? Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli zammı için öngörüsünü paylaştı ve kritik uyarılarda bulundu.

Emekli maaş zammı için sayılı günler kaldı. Tüm gözler Temmuz ayına çevrildi. Temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamıyla birlikte emekli maaşı ve memur maaşına gelecek zam oranı belirlenecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, emekli aylığı zammı hakkında kritik değerlendirmede bulundu.

Yasal olarak yapılması zorunlu maaş zammına ilave olarak hükûmetin iyileştirme amaçlı seyyanen zam ya da refah payı verip vermeyeceği merakla bekleniyor.

SGK mevzuatı gereğince emekli maaşına her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı (TÜFE) kadar artırılarak belirlenmesi gerekiyor. 3 Temmuz günü haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında yapılacak güncelleme kesinleşmiş olacak

GÜNCEL ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 2025 Mayıs’ta aylık yüzde 1,53, yıl başından bu yana yüzde 15,09, yıllık bazda ise yüzde 35,41 arttığını belirten İsa Karakaş, emeklilerin, gerçek enflasyonun açıklananın çok üzerinde olduğunu savunduğunu ifade etti.

Aylık bazda “Eşel Mobil” sistemiyle her ay enflasyonla uyumlu zam olması gerektiğini ifade eden Karakaş, her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az yüzde 15,09 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyledi.

HANGİ MAAŞ NE KADAR ZAM ALACAK?

Karakaş, "Hâlen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 16.652 TL olacaktır. Maaşı 16.300 TL olan SSK veya Bağ-Kur emeklisi nisan ayı enflasyon verisi ile birlikte refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla maaşı en az 18 bin 760 TL’ye yükselmiştir. Başka bir örnek olarak maaşı 20.900 TL olan bir emeklinin aynı şekilde mart ayı enflasyon verisi ile refah payı verilmezse dahi bugün itibarıyla 24 bin 54 TL maaşa hak kazanmaktadır." dedi.



TÜİK’in haziran ayında yine enflasyonu beklentilerin çok altında açıklayacağını tahmin eden Karakaş, refah payı verilmese dahi her halükârda SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandık emeklilerinin temmuzda en az yüzde 16 en fazla yüzde 17 civarında bir güncelleme alacaklarını vurguladı.

Karakaş, emekli maaş güncellemesinde oran yüzde kaç olursa olsun yalnızca enflasyona endeksli zamların yetersiz olduğunu ve seyyanen zammın gerekli olduğunun altını çizdi.