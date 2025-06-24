Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Motorine büyük indirim!

Dünyadaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine 3 lira 80 kuruş indirim geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Motorine büyük indirim!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 16:34

Dünyadaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla uçuşa geçen Brent petrol 80 dolara kadar fırladı. Motorine ise 3 lira 80 kuruş indirim geldi. İndirimin çarşamba gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Motorine büyük indirim!

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimin nedeniyle artan brent petrol fiyatları akaryakıtın pompa fiyatlarına da yansımıştı. 21 Haziran'da motorin fiyatlarına 3,30 TL, benzin fiyatlarına ise 1,51 TL zam yapılmıştı.

Motorine büyük indirim!

Ancak ateşkesin ardından indirim haberleri gelmeye başladı. Türkiye'de çarşamba gecesinden itibaren motorine 3 lira 80 kuruş indirim uygulanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!
TikTok'ta dolandırıcıların yeni yöntemi: Sakın bu tuzağa düşmeyin
ETİKETLER
#Ankara
#et fiyatları
#fiyatlar
#fiyatlar düştü
#Harita
#Kelime Grubu
#petrol
#motorin
#akaryakıt
#orta doğu
#jeopolitik riskler
#ındirim
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.