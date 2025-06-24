Motorine büyük indirim!

Dünyadaki gerilim akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasıyla uçuşa geçen Brent petrol 80 dolara kadar fırladı. Motorine ise 3 lira 80 kuruş indirim geldi. İndirimin çarşamba gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında yaşanan gerilimin nedeniyle artan brent petrol fiyatları akaryakıtın pompa fiyatlarına da yansımıştı. 21 Haziran'da motorin fiyatlarına 3,30 TL, benzin fiyatlarına ise 1,51 TL zam yapılmıştı.

Ancak ateşkesin ardından indirim haberleri gelmeye başladı. Türkiye'de çarşamba gecesinden itibaren motorine 3 lira 80 kuruş indirim uygulanacak.