TikTok'ta dolandırıcıların yeni yöntemi: Sakın bu tuzağa düşmeyin

Sosyal medya platformu TikTok, bu kez bir dolandırıcılık haberiyle gündeme geldi. Yaşlı kişilerin fotoğraf ve videoları kullanılarak yapılan bu dolandırıcılık yöntemi 'pes' dedirtti.

TikTok’ta yaşlı bireylerin videoları izinsiz alınarak, manipülatif ve sahte yardım içeriklerine dönüştürülüyor. ABD’de 84 yaşındaki George Tsaftarides’in görüntüleri, “kocam barınağını kurtarmaya çalışıyor” gibi duygusal ifadelerle yeniden kurgulanarak yayımlandı. Kızının tesadüfen gördüğü videoyla ortaya çıkan olayda milyonları etkilemek için bir dolandırıcılık yöntemi olduğu ortaya çıktı.

Benzer şekilde 85 yaşındaki Charles Ray’in videoları da ağlamaklı sahnelerle montajlanarak yardım çağrısı şeklinde TikTok üzerinden milyonlarca izlenme sağladı. Dolandırıcılar, bu içeriklerle bağış topluyor veya sahte ürünler (terlik, battaniye, kulaklık kılıfı) satmaya çalışıyor.

Sahte hesapların hedef aldığı içerikler yalnızca terlik değil; kulaklık kılıfı, battaniye gibi farklı ürünlerin satışı için de kullanıldı. Mağdurlar, kimlik hırsızlığı nedeniyle yerel polise başvursa da, TikTok’un çoğu videoyu “topluluk kurallarına aykırı değil” diyerek yayından kaldırmadığı belirtiliyor.