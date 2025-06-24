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 | Bengü Sarıkuş

Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!

Orta Doğu'da devam eden savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali tüm piyasaları derinden etkiliyor. Gram altın fiyatı dalgalanıyor, brent petrol ateşkesle birlikte çakıldı, bitcoin fiyatları dün direnç seviyesini gördü. Finans Analisti İslam Memiş, bu şartlar altında paramızı nereye yatırabileceğimiz hakkında değerlendirmede bulundu.

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Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 12:31

Finans Analisti İslam Memiş, Orta Doğu'da devam eden savaş atmosferinde ve ateşkes durumunda etkilenen tüm yatırım kalemleri hakkında bilgi verdi. Memiş, bu konjonktürde hangi yatırım aracına yatırım yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!

Küresel piyasalarda veya yurt içi piyasalarda piyasaları olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek bir ekonomik veri akışı olmadığını belirten Memiş, Hürmüz Boğazı kararı, petrol fiyatlarının yükselişinin takip edildiğini belirtti. ABD ya da İngiltere tarafından bir müdahale olması durumunda piyasalarda savaş patlamasının daha yoğun olacağını belirten Memiş, "Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar seviyesini kırar, 100 dolara kadar yükselir. Altın 3.500 dolar seviyesine yükselir ve üstündeki rakamlar gelir." dedi.

Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!

ALTIN ELDE KALDI, BITCOIN'E YATIRIM YAPAN KAZANDI

Memiş, "Ons altın 3.354 dolar seviyesinde ve yine belirsizlik devam ediyor. Ne zaman ki 3.500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılır, o zaman savaş fiyatlamasının başladığını görürüz şimdilik yüksekten altın alanların maalesef yine elinde kaldı. Gram altın TL fiyatı 4.337 TL seviyesinde. Şu an itibariyle teknik olarak izleyeceğimiz bir bant aralığı yok. Tamamen gözümüz Ortadoğu’da." dedi.

Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!

Gümüşün ons fiyatının 36 dolar, gümüşün gram fiyatının 46 lira seviyesinde olduğunu hatırlatan Memiş, "Biraz daha pozitif bir seyirde haftaya başladı. Yine bizim nazarımızda altına kıyasla gümüş daha ucuz. Euro/dolar paritesi 1.1505 bandında. Burada uzak durmaya devam ediyoruz. O düşüşler sağlıklı düşüşler gerçekleşmesi lazım. Bitcoin 100.000 dolar seviyesinin altına dün sarktı. Bekleyenleri tebrik ederim, iyi bir hamle yaptılar. Şimdi yukarı yönlü hareketlerden bahsedebiliriz. Tekrar 107.000, devamında 109.000 dolar direnci var." dedi.

Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!

BITCOIN YÜKSELECEK, DOLAR STABİL

Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketler devam edeceğini ifade eden Memiş, doların stabil olduğunu ve buradaki kontrollü baskılanma sürecinin devam ettiğini belirtti. Memiş, "Dolar şu an 39 lira 72 kuruş seviyesinde. Yine Temmuz ayı itibariyle 40 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir trend bekliyorum." dedi.

Savaş sırasında paramızı nereye yatıralım? İslam Memiş: Çarşamba'yı bekleyin!

ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ BEKLEYİN

Genel hatlarıyla belirsizliğin hakim olduğunun altını çizen Memiş, çarşamba gününe dikkat çekti. Çarşamba günü önemli açıklamalar geleceğini ve piyasalardaki belirsizliğin bir nebze alacağını vurgulayan Memiş, borsadaki her düşüşün alım fırsatı olduğunu ve yatırımdan korkulmaması gerektiğini hatırlattı.

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