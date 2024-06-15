İzmir Karşıyaka, Konak ve Bayraklı ilçelerinde Kurban Bayramı namazı 06.26’da kılınacak

15 Haziran 2024 19:50 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:23

4 gün sürecek olan Kurban Bayramı pazar günü başlayıp çarşamba günü sona erecektir. Bayram namazı her erkek müslümana vaciptir.

İzmir Konak ilçesinde bayram namazı 06.26’da kılınacak.

İzmir Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde Kurban Bayramı ezanı 06.26’da okunacak.

Biz, kurbanlık sığırları ve develeri de sizin için Allah'ın dininin işaretlerinden kıldık. Onlarda sizin için pek çok hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere ayakta dururken üzerlerine Allah'ın adını anarak kurban edin. Nihâyet yan üstü yere yıkılıp canları çıkınca da onlardan hem siz yiyin, hem kanaat edip istemeyen fakirlere, hem de açıkça isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece biz, o kocaman hayvanları sizin emrinize verdik ki şükredesiniz. (HAC/34)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10.Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.31'de kılınacak.