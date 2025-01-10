İzmir Konak, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi ne zaman bitecek? İZSU kesintilerin arızadan kaynaklandığını açıkladı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Ocak 2025 17:07 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 17:21

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (10 Ocak 2025 Perşembe) İzmir'in Konak, Karşıyaka ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından suların ne zaman geleceği merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre Karşıyaka ilçesindeki su kesintisi saat 18.10'da sona erecek.

Bugün (10 Ocak 2025 Perşembe) İzmir'in üç ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İZSU'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Konak, Karşıyaka ve Ödemiş ilçelerinin bazı mahallelerinde yaşanan su kesintisinin arızadan dolayı kaynaklanıyor. İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONA ERECEK? Konak ilçesinin Selçuk, Tınaztepe, Çimentepe, 2. KAdriye, Duatepe ve Zafertepe ilçelerinde sabah saatlerinden itibaren su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arızası nedeniyle yaşanan kesinti nedeniyle hat vatanı kapatıldı. Arızanın saat 18.00'de giderilmesi ve bölgeye tekrardan su verilmesi planlıyor. Konak'ın Göztepe ve Güzelyalı mahallesinde ise saat 15:15'te başlayan su kesintisi 17:15 sıralarında sona erecek. İZMİR KARŞIYAKA, ÖDEMİŞ SULAR NE ZAMAN GELECEK? İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ana boru arızası nedeniyle, Ödemiş ilçesinde ise elektrik arızasından dolayı su kesintisi yaşanıyor. Karşıyaka ilçesinin Bahriye Üçok mahallesini etkileyen kesintinin saat 18.10'da sona ermesi planlıyor. Ödemiş ilçesinde ise Demircili, Karadoğan, Hacıhasan, Kemer, Küçükavulcuk, Beyazıtlar ve Mescitli mahallelerinde saat 09.00'da başlayan kesintinin 18.00'de sona ereceği tahmin ediliyor. Bozcakaya Mahallesi'nde ise GDZ elektriğin bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintisinin 19.00'da bitmesi bekleniyor. İlgili Haberler İzmir'de ulaşım felç! İşçiler greve gitti, kentte yaşam durdu: Yolcular isyan etti İzmir'de çöp krizi! Grev dalga dalga büyüyor, kirli sokaklar vatandaşların sabrını taşırdı İzmir'de korkunç olay! Tren rayına düştü, feci şekilde can verdi