İzmir'de çöp krizi! Grev dalga dalga büyüyor, kirli sokaklar vatandaşların sabrını taşırdı

08 Ocak 2025 18:18 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçilerin başlattığı iş bırakma eylemi nedeniyle sokaklarda biriken çöpler dikkat çekti. Konak ilçesinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıklar, vatandaşların tepkisine yol açtı. Çöp yığınlarının artmasıyla birlikte, ilçe sakinleri yetkililerden çözüm talep etti.

ESHOT grev 8 Ocak'ta var mı? Grevde son durum

ESHOT grev 8 Ocak'ta var mı? Grevde son durum

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden İZENERJİ ve İZELMAN çalışanları, maaşlarının bir kısmını ve sosyal haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor. Konak ilçesinde sokaklar, çöplerin toplanamaması nedeniyle kirliliğe teslim oldu.

Dün başlatılan eylem kapsamında, sabah 06.00-07.00 saatlerinde otobüs şoförleri seferlere çıkmazken, gün içinde kreş, otopark ve temizlik işlerinde görevli bazı çalışanlar da greve katıldı.

Konak ilçesindeki ana arterlerden Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi yoğun bölgelerde çöp yığınları birikmeye başladı. Çöp kutularının dolup taşmasıyla çöplerin kaldırımlara ve yollara yayıldığı gözlemlendi.

Çalışanlar taleplerine çözüm bulunmasını beklerken, sokaklardaki kirlilik bölge halkının tepkisini çekti.

"UMARIM EN KISA SÜREDE BAKAMAM"

Kordon'da restoran çalışanı Erhan Göl, kokudan müşterilerin rahatsız olduğunu ifade ederek, "Böyle bir çöp birikimi söz konusu değildi. Belediye araçları çöp biriktikten sonra bölgelerden 3-4 sefer geçerek alıyordu ama son iki gündür böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hiç hoş bir şey değil. Kordon'a yakışmayan bir durum. Biz de memnun değiliz umarım en kısa zamanda çözülür" dedi.

İzmir​ Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZENERJİ ve İZELMAN şirketleri çalışanları, maaşlarının bir kısmının ve sosyal haklarının ödenmediği gerekçesiyle dün iş bırakma eylemine başlamıştı.