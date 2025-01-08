İzmir’de otobüsler grevde mi? Toplu taşımada grev var

08 Ocak 2025 01:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 01:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ve sosyal haklarındaki aksaklıklar nedeniyle grev kararı aldı. Grev, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü boyunca sürecek. Otobüs grevi İzmir’deki toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksamalara yol açabilir. Belediyeden yapılan açıklamalara göre Metro, tramvay ve deniz ulaşımı hizmetleri ise normal şekilde devam edecek.

ESHOT grev 8 Ocak'ta var mı? Grevde son durum

ESHOT grev 8 Ocak'ta var mı? Grevde son durum

İzmir​ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki kesintiler ve sosyal hakların eksikliği nedeniyle grev​ kararı aldı.

İZMİR'DE OTOBÜSLER GREVDE Mİ?

ESHOT çalışanlarının grev kararı, maaş ödemelerindeki aksaklıklar ve sosyal haklarının ödenmemesi gerekçesiyle alındı. Belediyenin mali sıkıntılar yaşadığı bu süreçte, çalışanlar maaşlarının yalnızca üçte birini alabildi. ESHOT’a bağlı 580 otobüs, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü tüm gün boyunca sefer yapmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, grevin temel nedenlerinden birinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan bütçe kesintileri olduğunu belirtti. Başkan Tugay, yaşanan mali krizin geçici olduğunu ve sorunun kısa sürede çözüleceğini ifade etti.

İZMİR'DE GREV NE ZAMAN BİTECEK?

Grev, 8 Ocak 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde başlayacak ve gün boyunca sürecek. Şu an için grevin daha uzun süre devam edip etmeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, krizin çözülmesi ve çalışanların taleplerinin karşılanması adına çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ancak, çözüm bulunana kadar toplu taşıma hizmetlerinde ciddi aksaklıkların yaşanacağı tahmin ediliyor.

OTOBÜSLER BUGÜN GREV Mİ YAPIYOR 8 OCAK 2025?

İzmir'deki ESHOT otobüsleri 8 Ocak 2025 tarihinde grev nedeniyle tüm gün boyunca çalışmayacak.

Grev nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar ulaşımda zorluk yaşayacak. Bu süreçte metro, tramvay ve deniz ulaşımı hizmetleri normal tarifeleriyle devam edecek.

İZMİR’DE OTOBÜSLER NEDEN GREV YAPIYOR?

ESHOT çalışanları, maaş ödemelerindeki kesintiler ve sosyal haklarının eksikliği nedeniyle grev kararı aldı. Belediyenin yaşadığı mali kriz, grevin temel sebepleri arasında yer alıyor.

ESHOT GREVİ NE KADAR SÜRECEK?

Grev, 8 Ocak 2025 günü boyunca sürecek. Daha uzun süreli bir grev kararı alınıp alınmayacağına dair bilgi bulunmuyor.