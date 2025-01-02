İzmir Ödemiş, Bornova su kesintisinin ne zaman sona ereceği belli oldu! Sular 9 saat olmayacak

02 Ocak 2025 08:48 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 09:27

2 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir'in Ödemiş ve Bornova ilçelerinde su kesintisi yaşanmaya başladı. İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre Ödemiş su kesintisi 9 saat sürecek.

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İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre bugün (2 Ocak Perşembe 2025) İzmir'in Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş ilçesinde yaşanan su kesintisi sabah saatlerinde başladı ve 9 saat sürecek.

Vatandaşlar tarafından İzmir Ödemiş ve Bornova'da su kesintisinin ne zaman sona ereceği araştırılıyor.

İZMİR BORNOVA, ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

İzmir'in Ödemiş ilçesinin Küre, Küçükören, Hamam, Güney, Demirdere, Çayır ve Çamlıca mahallelerinde yaşayan vatandaşlar sabah erken saatlerde kalktıklarında suların olmadığını gördü.

İZSU tarafından açıklanan bilgilere göre saat 08.30'dan beri bölgeye su verilemiyor.

GDZ EDAŞ bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintisinin 9 saat süreceği açıklandı.

Açıklanan bilgilere göre bölgeye tekrardan saat 17.30 sıralarında su verilmesi planlanıyor.

Bornova ilçesinin Kemalpaşa mahallesinde ise saat 09.05'ten beri su kesintisi yaşanıyor.

7087. sokaktaki branşman arızası nedeniyle bölge vanasının kapatıldığı açıklandı. Bölgeye bir saat sonra yani 10.05 gibi tekrardan su verileceği tahmin ediliyor.