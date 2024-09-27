İzmir Urla Yenice, Yelaltı su kesintisi 15.00'e kadar devam edecek

27 Eylül 2024 13:40 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 13:45

İzmir'de bugün su kesintisinin ne zaman biteceği ve nerelerde olacağı İZSU aracılığıyla paylaşıldı. İzmir'de birkaç ilçede meydana gelen arızanın ardından çalışmalar başladı.

Erken saatlerden itibaren geçerli olan İzmir​ su kesintisi​ henüz sona ermezken birkaç mahallede çalışmalar devam ediyor.

Bugün gerçekleşen arıza bakım çalışmalarının Buca​, Urla​ ve Dikili​'de ne zaman biteceği netleşti.

İZMİR URLA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün Urla'da 10.40'ta başlayan ve CAMİATİK, YELALTI, YENİCE, YENİ bölgelerinde geçerli olan arıza çalışması 15.00'e kadar sürecek.

GÜVENDİK mahallesindeki çalışmalar 15.00, KALABAK mahallesindeki arıza ise 15.20'de sonlanacak.

27 EYLÜL İZMİR SU KESİNTİSİ

Çeşme Çiftlik'te kesinti 13.00'te, Dikili Cumhuriyet'te 12.00'de sonlandı.

Karabağlar ilçesinde GÜLYAKA, BAHAR bölgelerinde 14.00'e kadar çalışmalar devam edecek.

Kiraz'ın Yeni mahallesinde de kesinti 12.00'de sona erdi.

Konak MİMAR SİNAN, KÜLTÜR bölgelerinde su kesintisi 14.15'e kadar sürecek. Bugün Ödemiş'te BİRGİ, OCAKLI, KÜÇÜKAVULCUK, GERÇEKLİ, BÜYÜKAVULCUK, BEYAZITLAR, YILANLI, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, KEMER, HACIHASAN, BUCAK bölgelerinde 09.00'da başlayan çalışmalar 15.30'da bitecek.