İzmir'de 8 ilçede su kesintisi! 14 Ekim'de çalışmanın biteceği saat duyuruldu

14 Ekim 2024 09:39 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:48

İZSU bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Erken saatlerde başlayan kesintinin saat kaçta sona ereceğini araştıranlar İZSU sitesini kontrol ediyor. Bugün Kiraz, Karabağlar, Menderes ve Ödemiş'te su kesintisi yaşanacak.

İzmir'in Konak, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor! İZSU suların ne zaman geleceğini duyurdu

İzmir'in Konak, Çiğli ve Bayraklı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor! İZSU suların ne zaman geleceğini duyurdu

İzmir Çiğli, Foça ve Çeşme’de su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

İzmir Çiğli, Foça ve Çeşme’de su kesintisinin saat kaçta biteceği belli oldu

14 Ekim Pazartesi günü İzmir​'in birkaç ilçesinde kesintisi yaşanacak. Sabah 09.00 civarında başlayan arıza çalışmaları bazı yerlerde öğlene bazı yerlerde akşama kadar sürecek.

İZSU günün arıza bakım çalışma programını duyurdu.

İZMİR KİRAZ​, KARABAĞLAR​, MENDERES SU KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK?

14 Ekim günü Karabağlar MUAMMER AKAR, POLİGON, GENERAL KAZIM ÖZALP bölgelerinde 09.25 ile 11.25 aralığında kesinti olacak.

Kiraz Karaburç'ta "Karaburç Mahallesini besleyen daldıç pompanın arıza yapmasından dolayı su kesintisi yaşanabilir" ifadesi eklenerek kesintinin 17.00'de bitmesi planlandı.

Konak​ HUZUR, ANADOLU, TRAKYA bölgesinde 11.20'de sonlanacak.

MENDERES SULAR NE ZAMAN GELECEK 14 EKİM?

Bugün OĞLANANASI CUMHURİYET, OĞLANANASI ATATÜRK bölgelerindeki arıza çalışması 11.00'de sona erecek. Ödemiş KAYAKÖY, İLKKURŞUN, HACIHASAN, YILANLI, KEMER bölgelerinde ise 16.00'ya kadar devam edecek.

Torbalı KUŞCUBURUN bölgesinde 13.05'te bitecek olan kesinti, AYRANCILAR bölgesinde 11.30'da sonlanacak.

Urla Torasan'da 10.05'te başlayan arıza 13.00'te sona erecek.