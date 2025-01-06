İzmir'de ekmeğe zam mı geldi? 2025 ekmek fiyatları yüzde 25 zamlandı

06 Ocak 2025 11:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:59

Yeni yıla girmemiz ile birlikte birçok ürünün fiyatında zam yapılmaya başlandı. İzmir'de 200 gram ekmeğin fiyatına zam geldiği açıklandı. İzmir Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklamaya göre ekmek fiyatları 12,5 TL'ye çıktı.

Ankara, Bursa ve Aydın'da geçtiğimiz günlerde 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanmıştı.

3 büyükşehirde ekmeğin fiyatının 12.5 TL olmasının ardından İzmir'de de zam yapıldı.

Vatandaşlar tarafından İzmir'de ekmeğe ne kadar zam yapıldığı merak ediliyor.

İZMİR'DE EKMEĞE ZAM MI GELDİ, NE KADAR OLDU?

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı tarafından açıklanan bilgilere göre artan maliyetler karşısında 200 gram ekmek fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi.

Ekmek fiyatının belirlenmesinde İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayı Odası ve İzmir Ticaret Borsası gibi kuruluşlarla ortak hareket ettiklerini belirtti.

Sırtı, sadece un ve mayanın değil diğer tüm yan giderlerdeki artışın da dikkate alındığını belirterek bu zammın yapıldığını ifade etti.

İzmir'de ekmek fiyatına yapılan zam ile ilgili Sırtı'nın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un ve maya gelmesin. Akaryakıt, kira, çalışan ücretleri, SGK primleri gibi toplam 41 çeşit maliyet kalemi var. Bu giderlerde ortalama yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Ancak İzmir’deki toplumsal dengeyi gözeterek ve ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımızı düşünerek fiyat artışını yüzde 25 ile sınırlı tuttuk.

Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyoruz. Tüm maliyet artışlarına rağmen mümkün olduğunca fiyat artışından kaçınmaya çalışıyoruz, ancak sürdürülemez bir maliyet yüküyle karşı karşıyayız."