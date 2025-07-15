Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

İzmir'de silah ticareti operasyonu! Gizli bölmelerde birçok ruhsatsız silah ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde silah ticaretine yönelik çalışmalarda dört şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gizli bölmelere saklanmış çok sayıda silah ve parça ele geçirildi. Ekipler silah ticareti yaptığı tespit edilen adreslerde bugün arama yaptı. Arama sonucunda silahların evlerin çeşitli gizli bölmelerinde saklandığı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İzmir'de silah ticareti operasyonu! Gizli bölmelerde birçok ruhsatsız silah ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 12:54

'in ilçesinde silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dört şüpheliye ait adreslerde eş zamanlı düzenlendi. Operasyonda gizli bölmelere saklanmış çok sayıda silah ve parça ele geçirildi.

İzmir'de silah ticareti operasyonu! Gizli bölmelerde birçok ruhsatsız silah ele geçirildi

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR


Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı tespit edilen M.A. (23) ve M.A. (27) isimli şahısların ikametlerinde bugün arama yaptı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, tabanca ve tabanca parçalarının evin çeşitli gizli bölmelerine saklandığı tespit edildi. Yapılan aramalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 135 adet tabanca namlusu, 37 adet fişek, 5 adet icra yayı ve 3 adet icra mili ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve M.A. hakkında 'silah ticareti' suçundan, Z.A. (59) ve Z.A. (32) hakkında ise 'silah bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı. Ayrıca M.A. (23) isimli şüphelinin aynı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ele geçirilen silah ve parçalar ile birlikte şüpheliler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İzmir'de silah ticareti operasyonu! Gizli bölmelerde birçok ruhsatsız silah ele geçirildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yasa dışı silah ticareti operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
ETİKETLER
#operasyon
#karabağlar
#silah ticareti
#İzmir
#Silah Ele Geçirme
#Organize Suçlarla Mücadele
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.