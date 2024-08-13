İzmir'de üniversite okuyacaklar dikkat! Okunacak bölümler ve üniversiteler forumlarda belirtildi

13 Ağustos 2024 12:09 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:12

8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının ardından sonuçlar erişime açılırken adaylar İzmir'de hangi üniversite ve bölümü okuması gerektiğine dair tavsiyeleri araştırırken İzmir'de okunacak olan üniversiteler ve bölümleri derledik.

Bugün açıklanan sonuçların ardından adaylar, okunacak olan devlet üniversitelerindeki bölümleri araştırmaya başlarken okulların devlet mi, özel mi olduğunu da dikkate alıyor.

İZMİR'DE NE OKUMALIYIM? OKUNACAK BÖLÜMLER

İzmir'de üniversiteye gidecek olanların genel olarak en çok tercih ettikleri bölümlerden bir tanesi Anestezi olurken Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun çıkartıyor.

2023 yılında genel kontenjan 60 olurken toplamda kontenjan 64 oldu. İlk yerleşme oranı ise %100,0 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz sene TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı 372,11333 olarak belirlenirken 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası 301.124 olmuştu.

Tercih edilen bölümlerden bir tanesi ise Fizyoterapi olurken Bakırçay Üniversitesi'nde geçen sene toplamda 84 kontenjan açılmıştı. 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı ise 317,15692 olmuştu.

Katip Çelebi Üniversitesi'nde Fizyoterapi bölümüne giden adaylardan 0,12 Katsayı ile yerleşenlerin puanı 80 olurken TYT puanı 333,702 olmuştu.

İŞ İMKANI YÜKSEK OLAN MESLEKLER HANGİLERİ?

Üniversite tercihinde en çok tercih edilen bölümlerin yanı sıra iş imkanları da değerlendirilmeli.

Geçtiğimiz yıllarda psikoloji, PDR, öğretmenlik ve eczacılıkta çok fazla mezun verildiği için kontenjan sayıları azaltıldı.

Uzman Doktorluk, Avukatlık, Pilotluk, Yazılım Mühendisliği, IT Yöneticiliği, Noterlik, Petrol Mühendisliği gibi meslekler iş imkanı sunarken Hemşirelik bölümü için İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne 2023 yılında toplamda 115 kontenjan açıldı.

2023 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne yerleşen 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı 368,00409 olurken, başarı sırası 156.084 oldu.

İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 2023 TOPLAM KONTENJAN

Geçtiğimiz sene Dokuz Eylül Üniversitesi'nde anestezi bölümünde toplam 74 kontenjan olurken 74 kişi yerleşti. Yerleşip kayıt yaptırmayan kişi sayısı ise 1 oldu.

İZMİR'DE OKUNACAK BÖLÜMLER DEVLET ÜNİVERSİTESİ

YKS sonuçlarının ardından İzmir'de devlet üniversitesinde okunabilecek bölümlerden bazıları şöyle:

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan

Türü Kont. Yer. Sıralama Taban

Puanı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Tıp SAY 270+7+0+0+0

270+7

260+7

260+7 277

277

267

267 7.276 (2023)

7.173 (2022)

5.943 (2021)

5.280 (2020) 521,58470

518,95534

468,92471

521,34481 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce) SAY 90+3+0+0+0

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 14.246 (2023)

15.816 (2022)

26.098 (2021)

30.000 (2020) 507,33321

502,65507

423,55483

479,67265 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2+0+0+0

70+2

60+2

— 72

72

62

— 28.337 (2023)

26.136 (2022)

24.354 (2021)

— (2020) 485,64728

487,43066

426,34120

— DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce) SAY 90+3+0+0+0

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 36.137 (2023)

41.759 (2022)

45.295 (2021)

43.100 (2020) 475,51578

467,56330

397,89470

463,37378 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 49.684 (2023)

52.933 (2022)

58.559 (2021)

55.400 (2020) 459,53358

454,14504

382,56218

448,95181 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 90+3+0+0+0

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 62.486 (2023)

72.820 (2022)

77.945 (2021)

68.100 (2020) 445,36209

432,11465

362,81766

434,48057 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Buca Eğitim Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Matematik Öğretmenliği SAY 20+1+0+0+0

20+1

20+1

20+1 21

21

21

21 66.511 (2023)

62.345 (2022)

58.963 (2021)

51.000 (2020) 441,03391

443,51863

382,13546

454,00931 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Denizcilik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

(İngilizce) SAY 50+2+0+0+0

50+2

50+2

50+2 52

52

52

52 73.679 (2023)

85.869 (2022)

99.731 (2021)

103.000 (2020) 433,44739

418,85598

343,41243

396,36449 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Buca Eğitim Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 70+2+0+0+0

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 76.980 (2023)

69.738 (2022)

61.268 (2021)

54.500 (2020) 430,19393

435,44080

379,70066

450,02159 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Denizcilik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

(İngilizce) SAY 70+2+0+0+0

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 77.779 (2023)

90.743 (2022)

103.504 (2021)

107.000 (2020) 429,40630

414,15056

340,27490

392,33708 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Fen Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Bilgisayar Bilimleri SAY 60+2+0+2+0

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 85.718 (2023)

109.662 (2022)

142.595 (2021)

159.000 (2020) 421,84220

396,88281

312,14251

349,71934 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Makine Mühendisliği

(İÖ)(Ücretli) SAY 90+3+0+0+0

90+3

90+3

90+3 93

93

93

93 89.297 (2023)

105.164 (2022)

111.866 (2021)

92.300 (2020) 418,36921

400,80925

333,50635

407,64702 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mimarlık Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Mimarlık SAY 115+3+0+0+0

115+3

115+3

110+3 118

118

118

113 97.953 (2023)

97.456 (2022)

88.749 (2021)

73.700 (2020) 410,66872

407,88295

352,81126

428,04974 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik Fakültesi

(İZMİR) (Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 70+2+0+0+0

70+2

70+2

70+2 72

72

72

72 118.408 (2023)

136.786 (2022)

152.109 (2021)

149.000 (2020) 393,92759

375,27691

306,45296

357,03941

BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ, DEVLET Mİ?

Bakırçay Üniversitesi, Menemen'de kurulan devlet üniversitesi olurken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Gediz Üniversitesi sonrasında TBMM tarafından verilen karar ile kuruldu.

Adını ise Bakırçay vadisinden alıyor.