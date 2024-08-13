İzmir'de üniversite okuyacaklar dikkat! Okunacak bölümler ve üniversiteler forumlarda belirtildi
YKS 2024 tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmir'de üniversite okumak isteyenler en güzel ve gelecek vadeden bölümleri araştırmaya başladı. İzmir devlet üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde okunacak bölümleri "İzmir'de ne okumalıyım?" sorusuna cevap olarak derledik.
8-9 Haziran'da gerçekleşen YKS sınavının ardından sonuçlar erişime açılırken adaylar İzmir'de hangi üniversite ve bölümü okuması gerektiğine dair tavsiyeleri araştırırken İzmir'de okunacak olan üniversiteler ve bölümleri derledik.
Bugün açıklanan sonuçların ardından adaylar, okunacak olan devlet üniversitelerindeki bölümleri araştırmaya başlarken okulların devlet mi, özel mi olduğunu da dikkate alıyor.
İZMİR'DE NE OKUMALIYIM? OKUNACAK BÖLÜMLER
İzmir'de üniversiteye gidecek olanların genel olarak en çok tercih ettikleri bölümlerden bir tanesi Anestezi olurken Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan mezun çıkartıyor.
2023 yılında genel kontenjan 60 olurken toplamda kontenjan 64 oldu. İlk yerleşme oranı ise %100,0 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz sene TYT 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı 372,11333 olarak belirlenirken 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası 301.124 olmuştu.
Tercih edilen bölümlerden bir tanesi ise Fizyoterapi olurken Bakırçay Üniversitesi'nde geçen sene toplamda 84 kontenjan açılmıştı. 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı ise 317,15692 olmuştu.
Katip Çelebi Üniversitesi'nde Fizyoterapi bölümüne giden adaylardan 0,12 Katsayı ile yerleşenlerin puanı 80 olurken TYT puanı 333,702 olmuştu.
İŞ İMKANI YÜKSEK OLAN MESLEKLER HANGİLERİ?
Üniversite tercihinde en çok tercih edilen bölümlerin yanı sıra iş imkanları da değerlendirilmeli.
Geçtiğimiz yıllarda psikoloji, PDR, öğretmenlik ve eczacılıkta çok fazla mezun verildiği için kontenjan sayıları azaltıldı.
Uzman Doktorluk, Avukatlık, Pilotluk, Yazılım Mühendisliği, IT Yöneticiliği, Noterlik, Petrol Mühendisliği gibi meslekler iş imkanı sunarken Hemşirelik bölümü için İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne 2023 yılında toplamda 115 kontenjan açıldı.
2023 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne yerleşen 0,12 Katsayı ile Yerleşen Son Kişinin Puanı 368,00409 olurken, başarı sırası 156.084 oldu.
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 2023 TOPLAM KONTENJAN
Geçtiğimiz sene Dokuz Eylül Üniversitesi'nde anestezi bölümünde toplam 74 kontenjan olurken 74 kişi yerleşti. Yerleşip kayıt yaptırmayan kişi sayısı ise 1 oldu.
İZMİR'DE OKUNACAK BÖLÜMLER DEVLET ÜNİVERSİTESİ
YKS sonuçlarının ardından İzmir'de devlet üniversitesinde okunabilecek bölümlerden bazıları şöyle:
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
|Yer.
|Sıralama
|Taban
Puanı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Tıp
|SAY
|270+7+0+0+0
270+7
260+7
260+7
|277
277
267
267
|7.276 (2023)
7.173 (2022)
5.943 (2021)
5.280 (2020)
|521,58470
518,95534
468,92471
521,34481
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|14.246 (2023)
15.816 (2022)
26.098 (2021)
30.000 (2020)
|507,33321
502,65507
423,55483
479,67265
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|28.337 (2023)
26.136 (2022)
24.354 (2021)
— (2020)
|485,64728
487,43066
426,34120
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|36.137 (2023)
41.759 (2022)
45.295 (2021)
43.100 (2020)
|475,51578
467,56330
397,89470
463,37378
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|49.684 (2023)
52.933 (2022)
58.559 (2021)
55.400 (2020)
|459,53358
454,14504
382,56218
448,95181
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|62.486 (2023)
72.820 (2022)
77.945 (2021)
68.100 (2020)
|445,36209
432,11465
362,81766
434,48057
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
|SAY
|20+1+0+0+0
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|66.511 (2023)
62.345 (2022)
58.963 (2021)
51.000 (2020)
|441,03391
443,51863
382,13546
454,00931
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2+0+0+0
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|73.679 (2023)
85.869 (2022)
99.731 (2021)
103.000 (2020)
|433,44739
418,85598
343,41243
396,36449
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Buca Eğitim Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|76.980 (2023)
69.738 (2022)
61.268 (2021)
54.500 (2020)
|430,19393
435,44080
379,70066
450,02159
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Denizcilik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|77.779 (2023)
90.743 (2022)
103.504 (2021)
107.000 (2020)
|429,40630
414,15056
340,27490
392,33708
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|60+2+0+2+0
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|85.718 (2023)
109.662 (2022)
142.595 (2021)
159.000 (2020)
|421,84220
396,88281
312,14251
349,71934
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İÖ)(Ücretli)
|SAY
|90+3+0+0+0
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|89.297 (2023)
105.164 (2022)
111.866 (2021)
92.300 (2020)
|418,36921
400,80925
333,50635
407,64702
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|115+3+0+0+0
115+3
115+3
110+3
|118
118
118
113
|97.953 (2023)
97.456 (2022)
88.749 (2021)
73.700 (2020)
|410,66872
407,88295
352,81126
428,04974
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
(İZMİR) (Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|70+2+0+0+0
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|118.408 (2023)
136.786 (2022)
152.109 (2021)
149.000 (2020)
|393,92759
375,27691
306,45296
357,03941
BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ, DEVLET Mİ?
Bakırçay Üniversitesi, Menemen'de kurulan devlet üniversitesi olurken 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan Gediz Üniversitesi sonrasında TBMM tarafından verilen karar ile kuruldu.
Adını ise Bakırçay vadisinden alıyor.