İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

29 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:07

Orman ve kırsal alanda çıkan yangınların sayısı yaz aylarının gelmesi ile birlikte artmaya başladı.

Türkiye'nin dört bir tarafından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

İZMİR MENDERES'DE YANGIN ÇIKTI SON DAKİKA

29 Haziran saat 13.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gönderilen 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.