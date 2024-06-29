İzmir'in Menderes ilçesinde saat 13.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Haziran 2024 13:59 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:07
Bugün (29 Haziran) saat 13.00 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Son dakika olarak bilgisine göre yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahaleler yapılıyor.
Orman ve kırsal alanda çıkan yangınların sayısı yaz aylarının gelmesi ile birlikte artmaya başladı.
Türkiye'nin dört bir tarafından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.
İZMİR MENDERES'DE YANGIN ÇIKTI SON DAKİKA
29 Haziran saat 13.00 sıralarında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın meydana geldi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından gönderilen 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber