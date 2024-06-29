Son dakika | İzmir'de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor

29 Haziran 2024 13:51 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:22

29.06.2024 13:20

EKİPLER SEFERBER OLDU

Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

29.06.2024 13:00

MENDERES'TE ORMAN YANGINI

İzmir'in Menderes ilçesinden saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yer: İzmir

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