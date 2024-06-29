Son dakika | İzmir'de orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Haziran 2024 13:51 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:22
Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
29.06.2024 13:20
EKİPLER SEFERBER OLDU
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 4 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer aracı ile müdahale ediyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
29.06.2024 13:00
MENDERES'TE ORMAN YANGINI
İzmir'in Menderes ilçesinden saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Yer: İzmir
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı