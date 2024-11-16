Jake Paul ile Logan Paul kardeş mi? Mike Tyson karşılaşmasıyla beraber gündeme geldi

16 Kasım 2024 00:57 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 01:07

Bu gece 04.00'te büyük karşılaşma başlayacak. Bilet satış rekoru kıran müsabakaya az bir süre kala Jake Paul ile Logan Paul'un kardeş olup olmadığı gündeme geldi.

Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Mike Tyson - Jake Paul maçını kim kazandı? Dev karşılaşmanın kazananı belli oldu

Daha öncelerde 20 Temmuz'da oynanması planlanan dev karşılaşma bu gece oynanacak. 04.00'te başlayacak olan müsabaka için nefesler tutulurken Jake Paul​'un özel hayatı ve boks​ kariyeri gündeme geldi.

JAKE PAUL İLE LOGAN PAUL KARDEŞ Mİ?

Bu akşam Jake Paul, Mike Tyson​ ile karşılaşacak. Paul, internet ünlüsü olan Logan Paul ile kardeş olurken Ohiao'da beraber büyüdüler. 10 yaşındayken kendilerine film çekmeye başladılar.

Jake Paul, 17 Ocak 1997 tarihinde dünyayaya geldi.

JAKE PAUL PARA ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu gece oynanacak olan müsabakada kazananın 80 milyon dolar kazanacağı iddia edildi. Henüz resmi bir açıklama bulunmazken Paul'un kazanması halinde 40 milyon dolar kazanacağı iddia ediliyor. Paul, Ağustos ayında

"40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil." demişti.