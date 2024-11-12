Jake Paul'un boks kariyeri dikkat çekti! Kaç maç yaptı?

12 Kasım 2024 17:27 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 17:38

15 Kasım'da gerçekleşecek olan Mike Tyson - Jake Paul maçına kısa süre kaldı. Tüm dünyadan takip edilecek olan ve bilet satış rekoru kıran müsabakaya az bir süre kalırken Jake Paul'un daha önce yaptığı boks maçları ve skorları da gündeme geldi.

Mike Tyson Jake Paul maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Mike Tyson Jake Paul maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

20 Temmuz'da yapılması planlanan fakat sonrasında başka bir tarihe ertelenen Mike Tyson​ - Jake Paul mücadelesi bu hafta oynanacak.

Netflix​ aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma gündemde yerini korurken Paul'un daha önce kiminle maç yaptığı da merak edildi.

JAKE PAUL KAÇ MAÇ YAPTI, KİMLERİ YENDİ?

Paul'un boks​ hayatı Ağustos 2018'de Deji Olatunji'ye karşı teknik nakavtla kazandığı beyaz yakalı maç ile başladı.

Profesyonel kariyerine ise Ocak 2020'de AnEsonGib'e karşı çıkarak başladı. Nate Robinson , eski MMA dövüşçüleri Ben Askren , Tyron Woodley (iki kez), Anderson Silva ve Nate Diaz ve profesyonel boksörler Andre August ve Ryan Bourland ile karşılaştı ve yendi.

2023 Şubat ayında Tommy Fury'ye bölünmüş kararla yenilen Paul, 2021'de danışmanı Nakisa Bidarian ile beraber bir boks promosyonu olan "Most Valuable Promotions"ı kurdu.

JAKE PAUL KİMDİR?

17 Ocak 1997 tarihinde doğan Amerikalı profesyonel boksör, aktör ve YouTuber olan Paul, 2013 senesinde sosyal medya platformunda ürettiği içerikler ile tanındı.

5,3 milyon takipçi ve 2 milyar görüntüleme toplayan isim, Disney Channel dizisi Bizaardvark'ta da yer aldı.

2014 yılında YouTube kanalına başlayan isim 2017, 2018, 2021 ve 2023'te Forbes listesinde en yüksek ücretli YouTube içerik üreticilerinden biri oldu.

Dünyanın en yüksek ücretli sporcularının yer aldığı 2022 Forbes listesinde de bulunuyor.

MİKE TYSON VE JAKE PAUL NE KADAR KAZANACAK?

15 Kasım'da yapılacak olan maça az bir süre kaldı. Daily Mail'de yer alan habere göre iki boksöre 80 milyon dolar verileceği yer aldı. Bilet satışlarında da 9 milyon dolarlık rekor kırıldığı belirtildi.