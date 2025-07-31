Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararı Resmi Gazete'de dün gece yayımlandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar netleşti.
Resmi Gazete 31 Temmuz karar ve atamaları yayımlandı. İşte Jandarma atama listesi 2025:
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Tarık Hekimoğlu (Antalya İl Jandarma Komutanı)
Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına: Korgeneral Aykut Tanrıverdi (Aydın'dan)
JSGA Başkanlığına: Tümgeneral Ali Doğan (Jandarma Havacılık Komutanı)
Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına: Tümgeneral Şakir Uslu (JSGA Başkanı)
Jandarma Asayiş Başkanlığına: Tümgeneral Murat Bulut (Denetleme ve Değerlendirme Başkanı)
Jandarma Havacılık Komutanlığına: Tuğgeneral Ferruh Taraktaş (Jandarma İHA Komutanı)
Jandarma İstihbarat Başkanlığına: Tuğgeneral Hasan Semiz (Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı)
8 ilin jandarma komutanı: Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.
5 ilin jandarma komutanı: Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı.
Sahil Güvenlik Atamaları ve Terfileri:
Tuğamiral Serkan Tezel: Tümamiral rütbesine terfi
Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu: Tümamiral rütbesine terfi
Albay Mehmet Yakın: Tuğamiral rütbesine terfi
Albay Gökmen Gücüyen: Tuğamiral rütbesine terfi
Albay Alpaslan Baysal: Tuğamiral rütbesine terfi
Strateji Geliştirme Başkanlığına: Tuğamiral Oğuz Bavbek (Akdeniz Bölge Komutanı)
Akdeniz Bölge Komutanlığına: Tuğamiral Gökmen Gücüyen (Harekat Başkanı)
Harekat Başkanlığına: Tuğamiral Alpaslan Baysal (İstihbarat Başkanı)
Korgeneralliğe Terfi Eden:
Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu → Korgeneral
Tümgeneralliğe Terfi Eden Tuğgeneraller:
Tuğgeneral İdris Tataroğlu
Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu
Tuğgeneral Emrullah Büyük
Tuğgeneral Ali Gemalmaz
Tuğgeneral Zafer Tombul
Tuğgeneralliğe Terfi Eden Jandarma Kıdemli Albaylar:
Cafer Öz
Tamer Bilacan
Sabri Küyük
Aydın Kutlu
Alpaslan Doğan
Alper Çetinkaya
Nejdet Karaca
Ali Naci Aldemir
Gülden Mat Şakir
Zafer Özden
Sedat Kara
Tolga Çemrek
Serhan Varol
Barış Soyal
Ekrem Pala (Jandarma Pilot Kıdemli Albay)