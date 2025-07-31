Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete atama ve kararlarına göre Jandarma Genel Komutanlığı atamaları belli oldu. Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla beraber jandarma atamaları 2025 vatandaşın gündemine yerleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 09:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 'ın imzasıyla yayımlanan kararı 'de dün gece yayımlandı. Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar netleşti.

JANDARMA ATAMALARI 2025 RESMİ GAZETE

Resmi Gazete 31 Temmuz karar ve atamaları yayımlandı. İşte Jandarma atama listesi 2025:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına: Tümgeneral Tarık Hekimoğlu (Antalya İl Jandarma Komutanı)

Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına: Korgeneral Aykut Tanrıverdi (Aydın'dan)

JSGA Başkanlığına: Tümgeneral Ali Doğan (Jandarma Havacılık Komutanı)

Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına: Tümgeneral Şakir Uslu (JSGA Başkanı)

Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Jandarma Asayiş Başkanlığına: Tümgeneral Murat Bulut (Denetleme ve Değerlendirme Başkanı)

Jandarma Havacılık Komutanlığına: Tuğgeneral Ferruh Taraktaş (Jandarma İHA Komutanı)

Jandarma İstihbarat Başkanlığına: Tuğgeneral Hasan Semiz (Jandarma Asayiş Başkanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanı)

8 ilin jandarma komutanı: Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.

5 ilin jandarma komutanı: Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı emrine alındı.

Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Sahil Güvenlik Atamaları ve Terfileri:

Tuğamiral Serkan Tezel: Tümamiral rütbesine

Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu: Tümamiral rütbesine terfi

Albay Mehmet Yakın: Tuğamiral rütbesine terfi

Albay Gökmen Gücüyen: Tuğamiral rütbesine terfi

Albay Alpaslan Baysal: Tuğamiral rütbesine terfi

Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Strateji Geliştirme Başkanlığına: Tuğamiral Oğuz Bavbek (Akdeniz Bölge Komutanı)

Akdeniz Bölge Komutanlığına: Tuğamiral Gökmen Gücüyen (Harekat Başkanı)

Harekat Başkanlığına: Tuğamiral Alpaslan Baysal (İstihbarat Başkanı)

RESMİ GAZETE ATAMALARI 31 TEMMUZ 2025 PERŞEMBE

Korgeneralliğe Terfi Eden:

Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu → Korgeneral

Tümgeneralliğe Terfi Eden Tuğgeneraller:

Tuğgeneral İdris Tataroğlu

Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu

Tuğgeneral Emrullah Büyük

Tuğgeneral Ali Gemalmaz

Tuğgeneral Zafer Tombul

Jandarma atamaları 2025! Atamalar ve terfiler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Tuğgeneralliğe Terfi Eden Jandarma Kıdemli Albaylar:

Cafer Öz

Tamer Bilacan

Sabri Küyük

Aydın Kutlu

Alpaslan Doğan

Alper Çetinkaya

Nejdet Karaca

Ali Naci Aldemir

Gülden Mat Şakir

Zafer Özden

Sedat Kara

Tolga Çemrek

Serhan Varol

Barış Soyal

Ekrem Pala (Jandarma Pilot Kıdemli Albay)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bazı fakülteler kapatıldı, yenileri kuruldu
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında atama ve terfi kararları Resmi Gazete'de
ETİKETLER
#türkiye
#erdoğan
#jandarma
#resmi gazete
#atama
#Terfi
#Sahil Güvenliği
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.