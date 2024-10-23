Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak uzman erbaş alımı için başvuru tarihleri belli oldu

23 Ekim 2024 10:06 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:09

Jandarma Genel Komutanlığına yapılacak 310 uzman erbaş alımı için araştırmalar hız kazandı. JGK internet sitesinde yapılan duyuruda uzman erbaş istihdamına dair detaylar yer aldı.

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı için KPSS şartı aranıyor! En az kaç puan gerektiği belli oldu

Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı için KPSS şartı aranıyor! En az kaç puan gerektiği belli oldu

Uzman erbaş​ başvurularının başlayacağı tarih​ merak ediliyor. Jandarma​ Genel Komutanlığı, 300 lojistik, 10 bando alt branşlarında olmak üzere 310 uzman erbaş alınacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Jandarma uzman erbaş başvuruları, 23 Ekim Çarşamba günü ile 6 Kasım Çarşamba günü arasında personel temin sistemi üzerinden erişime açılacak.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma uzman erbaş başvuruları personel temin sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla online olarak alınacak.

PTS’ye e-Devlet kapısı üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır. d. PTS’ye giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru​ yapılabilmesi için, “Profil Bilgileri” bölümünden; Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir.) Adres, iletişim bilgilerinin girilmesi;

(a) İkamet Adresi girilmesi (MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir.),

(b) Cep telefonu girilmesi (SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunlu olup girilecek cep telefon numarasının temin işlemleri tamamlana kadar aktif olması gerekmektedir.)

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Jandarma uzman erbaş başvuruları için aranan şartlar şu şekildedir;

1 Ocak 2024 itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmak,

2023-2024 KPSS'den 50 ve üzeri puana sahip olma,

Türk vatandaşı ve erkek olmak,

Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

Başvuru yapacak adaylarda eğitim şartı ile ilgili olarak; Jandarma branşından başvuru yapacak adaylarda en az ortaöğretim (lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir.

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-5’teki nitelik belgesinden 80 (seksen) puan ve üzeri not almış olmak,

Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak, e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü (07 Ekim 2024) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Ekim 2019 tarihi ve sonrasında terhis olmak.)