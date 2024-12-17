Janis Timma kimdir? Ünlü basketbolcunun neden öldüğü gündem oldu

17 Aralık 2024 12:11 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 12:11

Geçtiğimiz yıl Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'da forma giyen Letonyalı Janis Timma evinde öldü bulundu. Ünlü basketbolcunun neden öldüğü gündem oldu. Vatandaşlar tarafından Janis Timma kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının cevapları araştırılıyor. Basketbolcunun intihar notu bıraktığı, polisin ise soruşturma başlattığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda Darüşşafaka'da forma giyen Letonyalı basketbolcu Janis Timma,Moskova​'daki evinde ölü bulundu.

Vatandaşlar tarafından Janis Timma kimdir, neden öldü, intihar​ mı etti sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

JANİS TİMMA NEDEN ÖLDÜ?

Ortaya çıkan bilgilere göre Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan beş katlı bir apartmanın girişinde ünlü basketbolcu Jannis Timma'nın cansız bedeni intihar notuyla birlikte bulundu.

Timma'nın yanında bulunan notta "Anna'yı arayın" yazdığı açıklandı.

Notta yer alan Anna'nın oyuncunun 2020 yılında evlendiği ve yakın dönemde boşandığı Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova olduğu belirtiliyor.

JANİS TİMMA KİMDİR?

Janis Timma, 2 temmuz 1992 yılında Letonya​'nın Kraslava şehrinde dünyaya geldi.

15 yaşında riga'ya taşındıktan sonra ASK Riga genç takımında forma giydi.

2008-2009 sezonunda Riga milli takımında forma şansı buldu.

Daha sonra sırasıyla Leipajas Lauvas, Ventspils, VEF Riga, Zenit Saint Petersburg, Baskonia, Olympiacos, Khimki Moscow, Unics Kazan, Lakeland Magic, Grisees de Humacao, Daruşşafaka ve Monbus Obradoiro takımlarında forma giydi.

17 Aralık Salı günü 32 yaşında Rusya'nın başkenti Moskova'da hayatını kaybetti.