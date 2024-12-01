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Beşiktaş Fibabanka, Yalovaspor'u mağlup etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 19:01 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 19:02
Beşiktaş Fibabanka, Yalovaspor&#039;u mağlup etti!

Beşiktaş Fibabanka, Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yalovaspor'u deplasmanda 91-71 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yalovaspor ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi. Beşiktaş Fibabanka, Yalovaspor deplasmanında parkeden 91-71 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş Fibabanka galibiyet sayısını 6'ya yükseltti. Yalovaspor ise 7'nci kez mağlup oldu.

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Kaynak: tgrthaber.com

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