John Wick 3 Parabellum ne zaman çekildi? John Wick 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor

06 Şubat 2025 22:18 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 22:20

Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı serinin üçüncü filmi John Wick 3: Parabellum yeniden izleyici karşısına çıkıyor. John Wick 3’ün konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor.

Karantina filmi hangi okulda, nerede çekildi?

Karantina filmi hangi okulda, nerede çekildi?

Sevilen aksiyon filmleri arasında öne çıkan John Wick 3, televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor.

JOHN WİCK 3 PARABELLUM NE ZAMAN ÇEKİLDİ, KONUSU NE?

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, ölüsüne 14 milyon dolar değer biçilen ve gizli örgütün üyesi birini öldürdüğü için suikastçı birliğinden atılan John Wick'in New York'tan çıkmaya çalışmasını konu ediniyor.

2019 yılında vizyona giren filmin bir bölümü Montreal'de, bir bölümü de Fas ve New York'ta çekildi.

JOHN WICK 3 OYUNCULARI KİMLER?