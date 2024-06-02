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Jose Mourinho'nun uçağı 14.30 sularında İstanbul'a inecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
02 Haziran 2024 13:02 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:03
Jose Mourinho&#039;nun uçağı 14.30 sularında İstanbul&#039;a inecek

Fenerbahçeli taraftarlar tarafından Jose Moruinho uçağı ne zaman İstanbul'a inecek sorusunun cevabı merak ediliyor. Başarılı teknik adamı karşılamak isteyen taraftarlar ayrıca imza töreninin de kaçta olacağını da merak ediyor. Detaylar, haberimizde...

Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör ile 1 Haziran Cuma günü resmi imzaları atarak anlaşma sağlamıştı.

Kulüp bugün Mourinho için Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Taraftarlar tarafından Mourinho'nun uçağının ne zaman İstanbul'a ineceği ise merak ediliyor.

Jose Mourinho uçağından 14.30 sularında İstanbul'a inecek - 1. Resim

Mourinho'yu taşıyan uçağın saat 14.30 sularında Türkiye'de olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre ise saat 19.07'de ise Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Taraftarların canlı olarak izleyebileceği imza töreni için stadın kapıları ise 17.00 itibarıyla açılacak.

Jose Mourinho uçağından 14.30 sularında İstanbul'a inecek - 2. Resim

Kulübün yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır."

Kaynak: TGRT Haber
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