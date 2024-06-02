Jose Mourinho'nun uçağı 14.30 sularında İstanbul'a inecek

02 Haziran 2024 13:02 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:03

Son dakika! Fenerbahçe'den Mourinho'nun imza töreni için taraftara mesaj... Saat verdiler

Son dakika! Fenerbahçe'den Mourinho'nun imza töreni için taraftara mesaj... Saat verdiler

Fenerbahçe dünyaca ünlü teknik direktör ile 1 Haziran Cuma günü resmi imzaları atarak anlaşma sağlamıştı.

Kulüp bugün Mourinho için Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Taraftarlar tarafından Mourinho'nun uçağının ne zaman İstanbul'a ineceği ise merak ediliyor.

Mourinho'yu taşıyan uçağın saat 14.30 sularında Türkiye'de olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre ise saat 19.07'de ise Ülker Stadı'nda imza töreni düzenlenecek.

Taraftarların canlı olarak izleyebileceği imza töreni için stadın kapıları ise 17.00 itibarıyla açılacak.

Kulübün yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır."