Son dakika! Fenerbahçe'den Mourinho'nun imza töreni için taraftara mesaj... Saat verdiler

02 Haziran 2024 12:07 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 12:09

Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü, fenomen teknik direktör Jose Mourinho için bugün Ülker Stadı'nda bir imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada taraftara açık olacak törenin saat 19.00'da başlayacağı bildirilirken stadyum kapılarının 17.00'de açılacağı bilgisine yer verildi.

SAAT 14.30'DA İNMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilendirme mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır."

İstanbul'a gelmek için yola çıkan Jose Mourinho'yu taşıyan uçağın saat 14.30 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.