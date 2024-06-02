Fenerbahçe'den heyecanlandıran Mourinho paylaşımı

02 Haziran 2024 09:59 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 10:01

Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho heyecanı yaşanıyor.

Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilgili yaptığı açıklamada henüz kesinleşmediğini ama Fenerbahçe’de çalışmak istediğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi final maçına saatler kala Wembley'de TNT Sports muhabirinin Fenerbahçe ile ilgili sorusunu yanıtlayan Mourinho; "Gitmek istediğime karar verdim ama henüz bitmiş bir şey yok. Henüz bunu size kesin olarak teyit edemem ama oraya gitmek istiyorum." demişti.

FENERBAHÇE'DEN YENİ PAYLAŞIM

Jose Mourinho, final maçının devre arasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportif direktör Mario Branco ve Ali Koç'un yeni yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı ile buluştu.

Fenerbahçe sosyal medya hesabında taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli ekip ‘’MOU zamanı’’ ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam için saat 19:00'da imza töreni düzenleyecek.