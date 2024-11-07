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Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
07 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:19
Jose Mourinho&#039;nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Jose Mourinho yedek kulübesinde yer almayacak. Taraftarlar tarafından Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Manchester United maçında ceza aldığı için takımın başında olmayacak.

Bugün UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Fenerbahçe, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile saat 23.00'da karşı karşıya gelecek.

AFAS Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho ise yedek kulübesinde olmayacak.

Taraftarlar tarafından AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında Jose Mourinho'nun neden olmadığı ise merak ediliyor.

Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu - 1. Resim

JOSE MOURİNHO AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK?

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi 3. haftası kapsamında oynadığı Manchester United karşılaşmasına kırmızı kart görmüştü.

Mourinho karşılaşmanın 57. dakikasında Bright Osayi-Samuel'in yerde kalmasının ardından hakeme yoğun itirazda bulunmuştu.

Bu sebepten dolayı da Jose Mourinho bugün oynanacak olan AZ Alkmaar deplasmanında takımın başında olmayacak.

Jose Mourinho'nun AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçında neden kulübede olmadığı gündem oldu - 2. Resim

JOSE MOURİNHO KAÇ MAÇ CEZA ALDI?

Yoğun itirazı nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildi.

Başarılı teknik adam sarı-lacivertlilerin, AZ Alkmaar deplasmanının ardından 28 Kasım'da karşılaşacağı Slavia Prag maçında takımının başında olacak.

Sıkça Sorulan Sorular
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamaya göre Jose Mourinho her sezon için 10.5 milyon Euro net ücret alacak.

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Kaynak: TGRT HABER

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