Jude Bellingham Slovakya maçında yaptığı hareket nedeniyle İsviçre karşılaşmasında yok

04 Temmuz 2024 15:39 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 16:03

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ve Slovakya karşı karşıya geldi.

İngiltere rakibini 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde İsviçre ile 6 Temmuz tarihinde karşılaşacak olan İngiltere'nin yıldız futbolcusu Jude Bellingham'ın ise kadroda yer almayacağı açıklandı.

Futbolseverler tarafından Jude Bellingham'ın neden kadroda olmadığı merak edildi.

JUDE BELLİNGHAM NEDEN İSVİÇRE MAÇINDA YOK?

Jude Bellingham, Slovakya maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

UEFA Disiplin Komitesi, Bellingham'a yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Men cezasından dolayı Jude Bellingham, İsviçre maçında forma giymeyecek.