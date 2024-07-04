UEFA skandal hareketin cezasını kesti! Jude Bellingham çeyrek final maçında yok
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Temmuz 2024 15:16 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:17
UEFA Disiplin Komitesi, EURO 2024 son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasında oynanan maçta attığı gol sonrası yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham'a 1 maç men cezası verdi. Bellingham, İngiltere'nin İsviçre ile oynayacağı çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.
UEFA, Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı golün ardından yaptığı hareket nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlatmıştı.
1 MAÇ MEN CEZASI ALDI!
UEFA Disiplin Komitesi, Bellingham’a yaptığı hareket sebebiyle 1 maç men cezası verildiğini açıkladı.
İSVİÇRE MAÇINDA YOK!
21 yaşındaki oyuncu, İngiltere’nin 6 Temmuz Cumartesi günü 19.00'da, İsviçre ile oynayacağını çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı