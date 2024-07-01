Bellingham'ın başı dertte! UEFA soruşturma açtı

01 Temmuz 2024 18:16 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:20

Euro 2024 son 16 turunda İngiltere, Slovakya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. İngiltere'nin ilk golünü 90+5'te atan Jude Bellingham, Slovakya yedek kulübesine karşı abartılı bir sevinçte bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

UEFA, Bellingham'ın davranışı nedeniyle soruşturma başlattı. Gerekçe olarak ise davranış kurallarını ihlal etme olarak gösterildi.

21 yaşındaki yıldız oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla arasında yaptığı bir şaka olduğunu söylemişti.

HALİL UMUT MELER'İN RAPORU BEKLENİYOR

Kurallar "her türlü müstehcen hareketin ya da saldırgan veya aşağılayıcı eylemin kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini" belirtirken, "UEFA'nın disiplin organının olası bir eylem hakkında karar vermeden önce maçın hakeminden ve diğer yetkililerden gelecek raporları bekleyeceğini" de ekliyor.