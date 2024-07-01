Aryna Sabalenka'ya sakatlık engeli! Wimbledon'dan çekildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:00
Teniste tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan omuz sakatlığı nedeniyle çekildi.
Sabalenka, sosyal medya paylaşımında, "Size bu yıl şampiyonada oynayamayacağımı söylemek zorunda kaldığım için kalbim kırıldı. Kendimi hazırlamak için her şeyi denedim ama ne yazık ki omzum benimle iş birliği yapmıyor." diye yazdı.
Dünya 3 numarası 26 yaşındaki raket, "Bu turnuva benim için çok şey ifade ediyor ve söz veriyorum gelecek yıl her zamankinden daha güçlü döneceğim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com