Serdar Dursun Fenerbahçe'nin teklifini reddetti!

01 Temmuz 2024 13:44 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 13:53

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, devre arasında kiralık olarak sarı-acivertli ekibe geri dönmüştü.

BONSERVİSİ ELİNDE

Karagümrük'le 1 yıllık sözleşme imzalayan Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. Sezonun tamamlanmasıyla iki kulüple de mukavelesi sona eren ve bonservisini eline alan milli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE KONTRAT ÖNERDİ

Serdar Dursun, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını bekliyordu. Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi.

SERDAR DURSUN TEKLİFİ AZ BULDU

Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi çok düşük bulan Serdar Dursun bu teklifi kabul etmedi.

İstanbul'da kalmak isteyen ve iki İstanbul ekibiyle daha temasta olan tecrübeli oyuncunun görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geleceği ifade edildi.

KARAGÜMRÜK'TE 24 MAÇTA 6 GOL

Sezon başında Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan 32 yaşındaki oyuncu, 24 maçta forma giydi. 8 kez 11’de şans bulan milli futbolcu, 6 gol attı.

FENERBAHÇE'DE 64 MAÇTA 19 GOL

2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Fenerbahçe'de 64 maça çıkan Serdar Dursun, 19 kez ağları sarstı.

A Milli Takım formasını da 10 defa giyen tecrübeli golcü, 7 gol kaydetti.