Osayi-Samuel'e 3 talip birden: "Fenerbahçe ayrılığı izin verecek!"

01 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:00

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arası transfer döneminde İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir ortaya atıldı.

OSAYİ-SAMUEL'E 3 TALİP VAR

Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği öne sürüldü. Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.

26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE AYRILIĞI İZİN VERECEK

Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre; Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.

QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke dönüştüğünden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.

Transferin önündeki tek engelin oyuncunun Türkiye'de aldığı yüksek maaş olabileceği vurgulandı.

39 MAÇTA 4 GOL-6 ASİST

Geçtiğimi sezon toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.