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Osayi-Samuel'e 3 talip birden: "Fenerbahçe ayrılığı izin verecek!"

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor
01 Temmuz 2024 11:43 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 12:00
Osayi-Samuel&#039;e 3 talip birden: &quot;Fenerbahçe ayrılığı izin verecek!&quot;

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Bright Osayi-Samuel için İngiliz basınından sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiltere Premier Lig'den 2, İskoçya'dan 1 takımın Nijeryalı sağ bekin peşinde olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunun devre arası transfer döneminde İngiliz ekibi QPR'den 508 bin Euro karşılığında transfer ettiği Bright Osayi-Samuel için İngiltere'de sürpriz bir ortaya atıldı.

OSAYİ-SAMUEL'E 3 TALİP VAR

Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği öne sürüldü. Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı.

26 yaşındaki futbolcu için İngiltere Premier Lig'e yükselen Southampton, Premier Lig ekibi Wolverhampton ve İskoç devi Rangers'ın devrede olduğu öne sürüldü.

Osayi-Samuel'e 3 talip birden:

FENERBAHÇE AYRILIĞI İZİN VERECEK

Gazeteci Alan Nixon'ın geçtiği habere göre; Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır.

QPR'de sağ kanat oynayan Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'de sağ beke dönüştüğünden ve Nijeryalı futbolcunun çok yönlülüğünden bahsedildi.

Transferin önündeki tek engelin oyuncunun Türkiye'de aldığı yüksek maaş olabileceği vurgulandı.

39 MAÇTA 4 GOL-6 ASİST

Geçtiğimi sezon toplam 39 maça çıkan Bright Osayi-Samuel, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.

Kaynak: NTV Spor
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