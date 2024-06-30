Fenerbahçe'den sıcak temas! Mario Branco görüşmelere başladı 

30 Haziran 2024 20:08 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 20:12

Jose Mourinho ile ligde fırtına gibi esmek isteyen Fenerbahçe, golcü transferi için kolları sıvadı.

Michy Batsuayi ile yollarını ayıran Kanarya, Belçikalı golcünün alternatifini Sevilla'dan buldu. Youssef En-Nesyri'nin kulübü ile geçtiğimiz günlerde görüşen Fenerbahçe, bu sefer transferi tamamlamak için harekete geçti.

BRANCO TRANSFERİ BİTİRECEK!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalyan ekibi Roma'nın da peşinde olduğu golcüyü almak isteyen sarı-lacivertli ekip, Sportif Direktörü Mario Branco aracılığı ile Sevilla ile görüşmelere başladı.

27 yaşındaki golcünün Sevilla'daki son sezon performansında 20 gol, 3 asist yapmıştı.